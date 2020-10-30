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- 30 Eki 2020 - 19:13 G: 30 Eki 2020 - 19:21

Ankara'da Koronavirüste Kasım Alarmı Verildi! Tam 2 Gün Sonra... Hastanelerin Durumu Herkesi Şoka Soktu!

Koronavirüs tablosunda Ankara alarm veriyor. Eylül ayında en çok vaka artışı görülen yer Ankara olmuştu. İkinci dalganın gelmesiyle birlikte Ankara’da durum giderek kritik bir hale gelmeye başladı. Ankara yeniden korona virüs konusunda alarm veriyor. Ankara’da bulunan hastanelerde yoğun bakımların %90 oranında dolu olduğu söyleniyor. İşte Ankara’nın krona virüs gündemi ve merak edilen diğer detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Korona virüs salgınının giderek daha da yaygınlaşması ardından Ankara yeniden alarm vermeye başladı. Ankara’daki hastanelerin yoğun bakım servislerinin %90 oranında dolu olması durumun ciddiyetini gösterdi. Konuya ilişkin olarak Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, “Ankara’da vakalar bitti de mi filyasyon sayısını düşürdünüz?” sorusunu sordu.

Yine Ankara’da korona virüs salgınının giderek artması ardından SES Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya da gidişata göre Ankara’nın Kasım ve Aralık aylarında Eylül ayından bile daha sıkıntılı bir süreç geçireceğini ifade etti. İşte Ankara’daki korona virüs salgını alarmına dair merak edilen diğer ayrıntılar…

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30 Eki 2020 - 19:13 Ankara- Yaşam

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