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- 30 Eki 2020 - 21:26 G: 30 Eki 2020 - 21:38

Milyonlarca Emekliye Bayram Havası Estirecek Haber Geldi! İntibak Ödemelerinden Aile Yardımlarına Kadar Bir Çok Ödeme Emeklinin Cebine Girecek…

Kamu personeli dayanışma toplantısı milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. Bu toplantıyla beraber emeklilerin aile yardımından intibak ödemelerine ve ücretsiz ulaşıma kadar merak ettikleri birçok soru cevaplanacak. Aynı zamanda EYT’liler için sağlık hizmetleri ve indirimli tatil gibi konular da ele alınacak. İşte milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren KPDK toplantısına ilişkin son dakika haberleri ve merak edilen detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren KPDK toplantısının yapılmasıyla birlikte 5 farklı konunun netliğe kavuşması bekleniyor. Emeklilerin bu taleplerinin nasıl sonuçlanacağı KPDK toplantısının yapılmasıyla birlikte belli olacak. 5 farklı konunun öne alındığı bu taleplerin hayata geçmesi mümkün olursa milyonlarca emekli vatandaş bu durumdan son derecede karlı çıkacak.

İşte yapılacak olan KPDK toplantısına ilişkin olan emeklilerin o talepleri ve toplantının gerçekleştirileceği tarih ise belirlendi. Kamu Personeli Dayanışma Kurulu toplantılarının bu yıl için Kasım ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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30 Eki 2020 - 21:26 Ankara- Yaşam

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