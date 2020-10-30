Milyonlarca Emekliye Bayram Havası Estirecek Haber Geldi! İntibak Ödemelerinden Aile Yardımlarına Kadar Bir Çok Ödeme Emeklinin Cebine Girecek…

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren KPDK toplantısının yapılmasıyla birlikte 5 farklı konunun netliğe kavuşması bekleniyor. Emeklilerin bu taleplerinin nasıl sonuçlanacağı KPDK toplantısının yapılmasıyla birlikte belli olacak. 5 farklı konunun öne alındığı bu taleplerin hayata geçmesi mümkün olursa milyonlarca emekli vatandaş bu durumdan son derecede karlı çıkacak.

İşte yapılacak olan KPDK toplantısına ilişkin olan emeklilerin o talepleri ve toplantının gerçekleştirileceği tarih ise belirlendi. Kamu Personeli Dayanışma Kurulu toplantılarının bu yıl için Kasım ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor.



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