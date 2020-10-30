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- 30 Eki 2020 - 21:46 G: 30 Eki 2020 - 21:57

Öğrenciler Yalan Haberden Bıktı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Her Şey Net! KYK Borçları Silinmesiyle İlgili Son Dakika Gelişmesi…

Belirli aralıklarla gündeme gelen KYK borcu silme konusu yeniden gündeme geldi. Bu konuyla alakalı olarak her gündeme gelişinde pek çok kişi hayal kırıklığına uğramıştı. İşte KYK borçlarının silinmesiyle ilgili olarak gelen o açıklama ve merak edilen tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Yapılan konuşmalar ve gündemler ardından öğrenciler artık konuyla ilgili olarak yalan haberleri duymaktan sıkılmıştı. Ancak bu konuyla ilgili olarak gelen açıklama yeniden milyonlarca kişinin umutlanmasına neden oldu. KYK borçlarının silinmesine ilişkin olarak yapılan bu açıklama pek çok kişinin umutlarını yeşertti.

Öğrencilik döneminde alınan KYK kredisi, pek çok kişinin öğrencilikten ayrılıp iş bulamaması üzerine ödemekte zorlanmasına neden oluyor. Öğrencilik hayatı boyunca alınan bu ücretler birikerek gençlerin hayata direk olarak borçla başlamasına neden oluyor. Genç işsizliğin her geçen gün giderek arttığı bu dönemde KYK borcunu ödemek pek çok kişi için içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

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30 Eki 2020 - 21:46 Ankara- Gündem

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Öğrenciler Yalan Haberden Bıktı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Her Şey Net! KYK Borçları Silinmesiyle İlgili Son Dakika Gelişmesi… mask
Öğrenciler Yalan Haberden Bıktı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Her Şey Net! KYK Borçları Silinmesiyle İlgili Son Dakika Gelişmesi…
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