Öğrenciler Yalan Haberden Bıktı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Her Şey Net! KYK Borçları Silinmesiyle İlgili Son Dakika Gelişmesi…

Yapılan konuşmalar ve gündemler ardından öğrenciler artık konuyla ilgili olarak yalan haberleri duymaktan sıkılmıştı. Ancak bu konuyla ilgili olarak gelen açıklama yeniden milyonlarca kişinin umutlanmasına neden oldu. KYK borçlarının silinmesine ilişkin olarak yapılan bu açıklama pek çok kişinin umutlarını yeşertti.

Öğrencilik döneminde alınan KYK kredisi, pek çok kişinin öğrencilikten ayrılıp iş bulamaması üzerine ödemekte zorlanmasına neden oluyor. Öğrencilik hayatı boyunca alınan bu ücretler birikerek gençlerin hayata direk olarak borçla başlamasına neden oluyor. Genç işsizliğin her geçen gün giderek arttığı bu dönemde KYK borcunu ödemek pek çok kişi için içinden çıkılmaz bir hal alıyor.



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