Öğrenciler Yalan Haberden Bıktı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki Her Şey Net! KYK Borçları Silinmesiyle İlgili Son Dakika Gelişmesi…
Belirli aralıklarla gündeme gelen KYK borcu silme konusu yeniden gündeme geldi. Bu konuyla alakalı olarak her gündeme gelişinde pek çok kişi hayal kırıklığına uğramıştı. İşte KYK borçlarının silinmesiyle ilgili olarak gelen o açıklama ve merak edilen tüm detaylar…
Yapılan konuşmalar ve gündemler ardından öğrenciler artık konuyla ilgili olarak yalan haberleri duymaktan sıkılmıştı. Ancak bu konuyla ilgili olarak gelen açıklama yeniden milyonlarca kişinin umutlanmasına neden oldu. KYK borçlarının silinmesine ilişkin olarak yapılan bu açıklama pek çok kişinin umutlarını yeşertti.
Öğrencilik döneminde alınan KYK kredisi, pek çok kişinin öğrencilikten ayrılıp iş bulamaması üzerine ödemekte zorlanmasına neden oluyor. Öğrencilik hayatı boyunca alınan bu ücretler birikerek gençlerin hayata direk olarak borçla başlamasına neden oluyor. Genç işsizliğin her geçen gün giderek arttığı bu dönemde KYK borcunu ödemek pek çok kişi için içinden çıkılmaz bir hal alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.