Savaşçı Dizisi Ekranlara Dönmüyor! Sürekli Başlayacak Denildi Fakat Ortada Bir Şey Yok… “Çok Bekledik, Dön Artık!”

Savaşçı dizisinin takipçileri artık bu konu hakkında büyük bir tepki göstermeye başladılar. Fox TV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Savaşçı dizisinin neden yayınlanmadığı da dizi takipçileri tarafından büyük bir merak konusu olmuştu.

Tüm bunlar bir yana Savaşçı dizisinin yeniden yayınlanacağı haberleri yapılmaya devam ediyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan ancak bir süredir nedeninin bilinmediği bir şekilde yayınlanmayan Savaşçı dizisiyle ilgili olarak bir açıklama geldi.



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