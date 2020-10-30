Savaşçı Dizisi Ekranlara Dönmüyor! Sürekli Başlayacak Denildi Fakat Ortada Bir Şey Yok… “Çok Bekledik, Dön Artık!”
Fox TV ekranlarında daha önceden yayınlanan Savaşçı dizisinin yayınlanacağı söyleniyordu. Ancak bu konuyla ilgili olarak her ne kadar yayınlanacak haberi gelse de bir türlü yayınlanacağı zamanla ilgili olarak bilgi verilmiyordu. İşte Savaşçı dizisinin yeniden yayınlanmasıyla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…
Savaşçı dizisinin takipçileri artık bu konu hakkında büyük bir tepki göstermeye başladılar. Fox TV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Savaşçı dizisinin neden yayınlanmadığı da dizi takipçileri tarafından büyük bir merak konusu olmuştu.
Tüm bunlar bir yana Savaşçı dizisinin yeniden yayınlanacağı haberleri yapılmaya devam ediyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan ancak bir süredir nedeninin bilinmediği bir şekilde yayınlanmayan Savaşçı dizisiyle ilgili olarak bir açıklama geldi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.