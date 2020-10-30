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- 30 Eki 2020 - 22:01 G: 30 Eki 2020 - 22:30

Savaşçı Dizisi Ekranlara Dönmüyor! Sürekli Başlayacak Denildi Fakat Ortada Bir Şey Yok… “Çok Bekledik, Dön Artık!”

Fox TV ekranlarında daha önceden yayınlanan Savaşçı dizisinin yayınlanacağı söyleniyordu. Ancak bu konuyla ilgili olarak her ne kadar yayınlanacak haberi gelse de bir türlü yayınlanacağı zamanla ilgili olarak bilgi verilmiyordu. İşte Savaşçı dizisinin yeniden yayınlanmasıyla ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Savaşçı dizisinin takipçileri artık bu konu hakkında büyük bir tepki göstermeye başladılar. Fox TV ekranlarında Pazar günleri yayınlanan Savaşçı dizisinin neden yayınlanmadığı da dizi takipçileri tarafından büyük bir merak konusu olmuştu.

Tüm bunlar bir yana Savaşçı dizisinin yeniden yayınlanacağı haberleri yapılmaya devam ediyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan ancak bir süredir nedeninin bilinmediği bir şekilde yayınlanmayan Savaşçı dizisiyle ilgili olarak bir açıklama geldi.

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30 Eki 2020 - 22:01 Ankara- Yaşam

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