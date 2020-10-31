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- 31 Eki 2020 - 12:17 G: 31 Eki 2020 - 12:48

Ankara Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı..

Ankara’nın önemli ilçeleri arasında yer alan Güdül ilçesi belediye başkanı Muzaffer Yalçın’ın kim olduğu, hangi seçimlerde seçildiği, hangi partiden belediye başkanı olduğu merak ediliyor. Uzun yıllardır siyaset içinde olan Yalçın, 2019 yılından beri Güdül belediye başkanı olarak görev yapıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Muzaffer Yalçın Kimdir?

1956 yılında Ankara’nın Güdül ilçesinde doğmuş olan Yalçın, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamlamıştı. 1980 – 1984 yılları arasında ise Çağa Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Muzaffer Yalçın, 1994 – 2004 yılları arasında ise iki dönem Çağa Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2004 – 2009 yıllarında ise Ak Parti Güdül İlçe Yönetimi’nde ilçe sekreteri görevini sürdürmüştür. Aynı zamanda diğer teşkilat görevleri de yapmıştır. 2009 – 2014 yılları arasında ise Ak Parti’den Çağa Belediye Başkanı olmuştur.

30 Mart 2014 seçimlerinde ise Güdül Belediye Meclisi Üyesi olmuştur. Muzaffer Yalçın, evli ve üç çocuk sahibi olup 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Güdül belediye başkanı seçilmiştir. Yalçın yapılan seçimde, 5 bin 185 oy alırken, en yakın rakibi bin 637 oy almıştı.

31 Eki 2020 - 12:17 Ankara/ Güdül- Biyografi

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