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- 31 Eki 2020 - 12:30 G: 31 Eki 2020 - 12:46

Ankara Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut Kimdir? Hangi Partiden Belediye Başkanı...

Ankara Haymana Belediye Başkanı Olan Özdemir Turgut’un kim olduğu, neler yaptığı, hangi partiden belediye başkanı seçildiği yapmış olduğu icraatlar sebebiyle merak ediliyor. Turgut, uzun yıllardır siyasetin içinde olmasına karşılık 2019 yılında belediye başkanı seçilmişti.

Elif Duman
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Özdemir Turgut Kimdir?

1955 yılında Ankara’nın önemli ilçelerinden olan Haymana’da doğmuştur. Eğitimin ardından 1977 yılında Ankara’da iş yaşamına başlamıştır. Turgut, ilk başta demir çelik ve inşaat sektöründe çalışmaya başlamış ve şehir planlaması, imar çalışmaları, içme suyu entegre tesislerinin kurulması ile Ansera AVM’nin yapılması gibi pek çok projede kendisine yer bulmuştur.

1999 yılında Anavatan Partisi’nden Ankara 1. Bölge Milletvekili adayı olmuştur. 2004 seçimlerinde ise Ak Parti 1. Sıra İl Genel Meclis Üyesi seçilmiş, 2009 seçimlerinde ise Mahalli İdare Seçimlerinde genel meclis üyeliğini sürdürmüştür. Bunun yanında Ankara Vakfı, Ankara Meclis Derneği üyelikleri devam ederken, Haymana Dernekleri Federasyon başkanlığı da yapmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Ak Parti’den Haymana Belediye Başkanı seçilmiş ve 2019 yılında tekrar belediye başkanı olmuştur. Turgut, evli ve 3 çocuk sahibidir.

31 Eki 2020 - 12:30 Ankara/ Haymana- Biyografi

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