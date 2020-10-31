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- 31 Eki 2020 - 15:48 G: 31 Eki 2020 - 16:03

Küçük Leyla Cinayetinin Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı… Milyonlarca Kişi Şok Oldu! Gerekçeli Karar Kamuoyuna Sunuldu…

Ağrı’da kaybolması ardından bulunma umudu beklenen küçük Leyla’nın 18 gün sonra cesedi bulunmuştu. Küçük Leyla’nın cesedinin bulunması tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Sırların açığa çıktığını duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Leyla Aydemir’in cinayetindeki o sır perdesi ve merak edilen detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

4 Yaşındaki küçücük kızı kimin neden öldürdüğü de büyük bir merak konusu olmuştu. Aradan geçen zaman ardından küçük Leyla’nın cinayetine ilişkin sır perdesi aralandı. Leyla’nın cinayetindeki sırların açığa çıkması ardından adeta Tüm Türkiye şok geçirdi.

Kararın kamuoyuna duyurulması ardından olay sosyal medyada da büyük bir gündem haline geldi. Küçük Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Abisi ile arasındaki husumet nedeniyle öncelikle Leyla’nın bir ambara saklandığı ardından da Leyla Aydemir’in ölmesi sonrasında cesedi dereye attığı bulundu.

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31 Eki 2020 - 15:48 Ankara- Yaşam

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