Küçük Leyla Cinayetinin Arkasındaki Sır Perdesi Aralandı… Milyonlarca Kişi Şok Oldu! Gerekçeli Karar Kamuoyuna Sunuldu…
Ağrı’da kaybolması ardından bulunma umudu beklenen küçük Leyla’nın 18 gün sonra cesedi bulunmuştu. Küçük Leyla’nın cesedinin bulunması tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Sırların açığa çıktığını duyanlar kulaklarına inanamadı. İşte Leyla Aydemir’in cinayetindeki o sır perdesi ve merak edilen detaylar…
4 Yaşındaki küçücük kızı kimin neden öldürdüğü de büyük bir merak konusu olmuştu. Aradan geçen zaman ardından küçük Leyla’nın cinayetine ilişkin sır perdesi aralandı. Leyla’nın cinayetindeki sırların açığa çıkması ardından adeta Tüm Türkiye şok geçirdi.
Kararın kamuoyuna duyurulması ardından olay sosyal medyada da büyük bir gündem haline geldi. Küçük Leyla’nın amcası Yusuf Aydemir tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Abisi ile arasındaki husumet nedeniyle öncelikle Leyla’nın bir ambara saklandığı ardından da Leyla Aydemir’in ölmesi sonrasında cesedi dereye attığı bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.