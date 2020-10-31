Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede? AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır?
Türkiye bir deprem kuşağı olduğu için her an deprem riski ile yaşıyor. AFAD tarafından sunulan deprem toplanma alanları olası bir deprem anında gerekli ihtiyaçların, barınmanın ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için il sakinlerine kolaylık sunuyor.
Toplanma Alanı Nedir?
Afet ve acil durumlarda geçici barınma ihtiyacı başta olmak üzere çeşitli barınma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak olan toplanma alanları, afetin geçmesine kadar olan süre içinde yaşanacak olan paniği engellemek için kurulmuş ve aynı zamanda temel ihtiyaçların da karşılanmasını koordine etmek için hizmet vermektedirler. Afet zamanlarında sağlıklı bilgi alışverişi çok önemli olduğu için bu tür alanlarda gerekli olan bilgi alışverişi de en iyi şekilde yapılmaktadır.
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Ankara Toplanma Alanları Nerede?
Deprem gibi doğal afetlerde sağlıklı bilgi alabilmek ve daha sonra alınacak önlemleri öğrenmek için toplanma alanları büyük önem taşıyor. Mahallelere göre değişen toplanma alanlarının öğrenmesi için e – devlet sistemi kullanılması gerekiyor. E – devlete giriş yaptıktan sonra AFAD’ın sayfasına girerek Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları seçilmelidir. Buradan daha sonra ikamet edilen adrese en yakın toplanma alanları belirlenmelidir. Uygulamada açılan harita özelliği sayesinde alanın adresini öğrenebilirsiniz. Alanın adres ve koordinat bilgilerini de kaydettikten sonra farklı güzergahları denemek için de rotalar oluşturabilirsiniz.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.