Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede? AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Toplanma Alanı Nedir?

Afet ve acil durumlarda geçici barınma ihtiyacı başta olmak üzere çeşitli barınma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak olan toplanma alanları, afetin geçmesine kadar olan süre içinde yaşanacak olan paniği engellemek için kurulmuş ve aynı zamanda temel ihtiyaçların da karşılanmasını koordine etmek için hizmet vermektedirler. Afet zamanlarında sağlıklı bilgi alışverişi çok önemli olduğu için bu tür alanlarda gerekli olan bilgi alışverişi de en iyi şekilde yapılmaktadır.

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Ankara Toplanma Alanları Nerede?



Deprem gibi doğal afetlerde sağlıklı bilgi alabilmek ve daha sonra alınacak önlemleri öğrenmek için toplanma alanları büyük önem taşıyor. Mahallelere göre değişen toplanma alanlarının öğrenmesi için e – devlet sistemi kullanılması gerekiyor. E – devlete giriş yaptıktan sonra AFAD’ın sayfasına girerek Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları seçilmelidir. Buradan daha sonra ikamet edilen adrese en yakın toplanma alanları belirlenmelidir. Uygulamada açılan harita özelliği sayesinde alanın adresini öğrenebilirsiniz. Alanın adres ve koordinat bilgilerini de kaydettikten sonra farklı güzergahları denemek için de rotalar oluşturabilirsiniz.



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