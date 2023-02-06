Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede Merak Uyandırdı! AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Toplanma Alanı Nedir? Toplanma Alanları, acil durum ve afet sonrasında insanların güvenli bir yerde toplanmasını ve panik halinde olmamalarını sağlamak için oluşturulan yerlerdir. Bu alanlar, halkı tehlikeli bölgelerden uzaklaştırarak geçici barınma merkezlerinin hazır olana kadar geçecek süre içerisinde sağlıklı bilgi alışverişi yapmasına olanak tanır.

Deprem Afet ve acil durumlarda geçici barınma ihtiyacı başta olmak üzere çeşitli barınma ihtiyaçlarının giderilmesini sağlayacak olan toplanma alanları, afetin geçmesine kadar olan süre içinde yaşanacak olan paniği engellemek için kurulmuş ve aynı zamanda temel ihtiyaçların da karşılanmasını koordine etmek için hizmet vermektedirler. Afet zamanlarında sağlıklı bilgi alışverişi çok önemli olduğu için bu tür alanlarda gerekli olan bilgi alışverişi de en iyi şekilde yapılmaktadır.

Ankara Deprem Toplanma Alanları Nerede?

Afet ve acil durum toplanma alanları, belediye tarafından 7 kritere göre belirlenir: ulaşılabilirlik, güvenliği, alanın büyüklüğü, malzeme desteği, olası afet etkilerinin yoğunluğu, insanların ihtiyaçları ve uygunluk. Bu alanlar, E-Devlet aracılığıyla hızlı ve kolay şekilde vatandaşlar tarafından bulunabilir.

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AFAD Toplanma Alan Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Afet ve acil durumlarında toplanma alanını belirlemek için:

E-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaranızı girerek, AFAD'ın hizmetleri arasından Afet ve Acil Durum Toplanma Alanlarını seçin, İkamet ettiğiniz adresin yakınındaki toplanma alanını belirleyin,

Harita özelliği ile alanın yerini öğrenin, Alanın adres ve koordinat bilgilerini kaydedin ve Afet ve Acil Durum Planınıza ekleyin.

Alanı önceden görün ve alternatif rotalar belirleyin. Aile bireyleriyle alanı paylaşın ve afet ve acil durumlarda bu alanda buluşmayı kararlaştırın. Giderken Afet ve Acil Durum Çantanızı ve pilli radyoyu alın. Geçici barınma merkezlerinin oluşmasına kadar bu alanda kalın.

Afet ve acil durum sonrası toplanma alanları, tehlikeli bölgeden uzaklaşılarak halkın güvenliğini sağlamak ve paniği önlemek amacıyla belirlenir. İlgili belediyeler tarafından tespit edilen bu alanlar, E-Devlet üzerinden vatandaşlar tarafından hızlı ve kolay bir şekilde öğrenilebilir. Afet ve acil durum sonrası toplanma alanına gitmeden önce çanta ve pilli radyo gibi ekipmanlarınızı yanınızda bulundurun ve alana giden alternatif rotaları belirleyin. Geçici barınma merkezleri hazır olana kadar toplanma alanında bulunun ve bu süreçte sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak için alan bilgisini paylaşın.

Ankara Toplanma Alanları Nerede?

Deprem gibi doğal afetlerde sağlıklı bilgi alabilmek ve daha sonra alınacak önlemleri öğrenmek için toplanma alanları büyük önem taşıyor. Mahallelere göre değişen toplanma alanlarının öğrenmesi için e – devlet sistemi kullanılması gerekiyor. E – devlete giriş yaptıktan sonra AFAD’ın sayfasına girerek Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları seçilmelidir. Buradan daha sonra ikamet edilen adrese en yakın toplanma alanları belirlenmelidir. Uygulamada açılan harita özelliği sayesinde alanın adresini öğrenebilirsiniz. Alanın adres ve koordinat bilgilerini de kaydettikten sonra farklı güzergahları denemek için de rotalar oluşturabilirsiniz.

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