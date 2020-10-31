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- 31 Eki 2020 - 16:07 G: 31 Eki 2020 - 16:47

Çocukluk Dizisindeki “Çocuklar Hizmetçi Mi?” Öyle Bir Sahne Yaşandı Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Herkesin Kafası Allak Bullak Oldu!

Fox TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Çocukluk dizisinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olay karşısında sosyal medya adeta ayaklandı. Çocukluk dizisinde Dede yani Kader’in yaşadıkları sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden birisi haline geldi. İşte Çocukluk dizisinde yaşanan o sahne ve merak edilen tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizi içerisinde yaşanan sahne nedeniyle “Çocuklar hizmetçi mi?” düşüncesi herkesin kafasını allak bullak etti. Çocukluk dizisinde sosyal hayata dair verilen o mesaj sosyal medyanın bir anda gündemi haline geldi. 4. Bölümü yayınlanan Çocukluk dizisinde Dede’nin yaşadıkları son derecede derin bir meselenin altını da çizdi.  

Mahir Bey’in kimsesiz çocuklara yuva bulma uğraşını konu edinen dizi içerisinde yaşananlar izleyicileri derinden etkiledi. Dizinin son bölümünde koruyucu aile olarak Kader’i evlat edinen anne ve kızının yaptıkları sosyal medyanın gündemine damga gibi vurdu. İşte Çocukluk dizisinin son bölümünde yaşanan o sahne ve diğer detaylar…

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31 Eki 2020 - 16:07 Ankara- Yaşam

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