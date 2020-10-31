Çocukluk Dizisindeki “Çocuklar Hizmetçi Mi?” Öyle Bir Sahne Yaşandı Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Herkesin Kafası Allak Bullak Oldu!
Fox TV ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Çocukluk dizisinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Yaşanan olay karşısında sosyal medya adeta ayaklandı. Çocukluk dizisinde Dede yani Kader’in yaşadıkları sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden birisi haline geldi. İşte Çocukluk dizisinde yaşanan o sahne ve merak edilen tüm detaylar…
Dizi içerisinde yaşanan sahne nedeniyle “Çocuklar hizmetçi mi?” düşüncesi herkesin kafasını allak bullak etti. Çocukluk dizisinde sosyal hayata dair verilen o mesaj sosyal medyanın bir anda gündemi haline geldi. 4. Bölümü yayınlanan Çocukluk dizisinde Dede’nin yaşadıkları son derecede derin bir meselenin altını da çizdi.
Mahir Bey’in kimsesiz çocuklara yuva bulma uğraşını konu edinen dizi içerisinde yaşananlar izleyicileri derinden etkiledi. Dizinin son bölümünde koruyucu aile olarak Kader’i evlat edinen anne ve kızının yaptıkları sosyal medyanın gündemine damga gibi vurdu. İşte Çocukluk dizisinin son bölümünde yaşanan o sahne ve diğer detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.