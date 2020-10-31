Masterchef'te Flaş Kaza! Herkes Bir An Dondu Kaldı, Sonrasında Öyle Bir Kahkaha Koptu ki; Kameraman Bile Kamerayı Salladı
Tv8 ekranlarında büyük bir heyecanla izlenen MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında yaşanan kaza karşısında ekranları başındaki herkes şaşkınlık geçirdi. Ekran karşısındaki izleyicileri resmen gülme krizine sokan o anlar içerisinde kameraman bile şaşkınlıktan kamerayı salladı. Yaşanan kaza ardından kahkahalar patladı. Herkes bir anda son derecede komik olan bu olay karşısında gülme krizine girdi. İşte MasterChef Türkiye’de yaşanan o komik anlar ve merak edilen tüm detaylar…
Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma programlarından bir tanesi olan MasterChef Türkiye programında yaşanan anlar ekran karşısındaki izleyicileri adeta gülme krizine soktu.
Yarışmacılardan ikisi arasında geçen olay ardından bir anda herkes gülmeye başladı. Eray ve Ayyüce arasında yaşanan bu kaza özellikle de yarışma esnasında yarışmacıların ve şeflerin gülerek son derecede komik anlar yaşamalarına neden oldu. İşte MasterChef Türkiye programında Eray ve Ayyüce arasında yaşanan o kaza ve tüm detaylar…
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31 Eki 2020 - 18:32 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.