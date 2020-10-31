Masterchef'te Flaş Kaza! Herkes Bir An Dondu Kaldı, Sonrasında Öyle Bir Kahkaha Koptu ki; Kameraman Bile Kamerayı Salladı

Televizyon ekranlarının en sevilen yarışma programlarından bir tanesi olan MasterChef Türkiye programında yaşanan anlar ekran karşısındaki izleyicileri adeta gülme krizine soktu.

Yarışmacılardan ikisi arasında geçen olay ardından bir anda herkes gülmeye başladı. Eray ve Ayyüce arasında yaşanan bu kaza özellikle de yarışma esnasında yarışmacıların ve şeflerin gülerek son derecede komik anlar yaşamalarına neden oldu. İşte MasterChef Türkiye programında Eray ve Ayyüce arasında yaşanan o kaza ve tüm detaylar…



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