Ankara'da Koronavirüste Son Tablo Herkesi Tekrar Kabuslara Sürükledi! O İlçelerin Halini Görenler, İlçeden Çıkamaz Hale Geldi...
Ankara’daki korana virüs vakalarının inişli ve çıkışlı durumu binlerce vatandaşı endişeye sürüklüyor. Hal böyle olunca binlerce vatandaş önce rehavete kapılıp sonra korunması gerektiğini düşündüğünden kafalarında soru işaretleri kalıyor.
Ülke sınırları içerisinden en çok vakaların bulunduğu illerden biri olan Ankara için tehlike çanları çalmaya başladı. Sağlık Bakanı Koca’nın yaklaşık bir ay önce, vakaların azalacağını söylemesinin ardından vaka sayılarında azalma gerçekleşmişti fakat şuan Ankara için durum hiç iç açıcı değil.
Bir anda yükselen vaka artışının sebepleri ise birden fazla şekilde karşımıza çıkıyor. En temel sorun ise insanların bilinçsiz bir şekilde davranması ve durumu ciddiye almaması geliyor. Bunun yanında ise vakalardaki artışların diğer sebepleri ise yurtiçinden ve yurt dışından bilinçli ya da bilinçsiz şekilde ziyaretçi akımları oldu. İldeki nüfusun azalması ile birlikte ise vaka sayılarında gözle görülür bir gerileme yaşandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.