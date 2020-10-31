Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Katılıyor! Yer Yerinden Oynayacak…

Bir zamanlar Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine gelme haberi sosyal medya gündemine de adeta bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun bu dizide yer almaya başlayacağı haberleri ardından dizi severler büyük bir heyecan yaşadılar.

Bir zamanların en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden yayınlanması için dizi severler uzun bir süre beklediler. Ancak 4 yıldır Kurtlar Vadisi’nin yeniden yayınlanmasıyla ilgili hiçbir gelişmenin olmaması da artık bu dizinin yeniden başlamasına dair dizi severlerin inancını kırdı.



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