Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Katılıyor! Yer Yerinden Oynayacak…
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Necati Şaşmaz’ın katılacağı haberleri gündeme adeta bomba gibi düştü. İşte Necati Şaşmaz’ın Eşkıya dünyaya Hükümdar olmaz dizisine gelmesiyle ilgili merak edilen haberin tüm detayları…
Bir zamanlar Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakterine can veren Necati Şaşmaz’ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisine gelme haberi sosyal medya gündemine de adeta bomba gibi düştü. Başarılı oyuncunun bu dizide yer almaya başlayacağı haberleri ardından dizi severler büyük bir heyecan yaşadılar.
Bir zamanların en sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden yayınlanması için dizi severler uzun bir süre beklediler. Ancak 4 yıldır Kurtlar Vadisi’nin yeniden yayınlanmasıyla ilgili hiçbir gelişmenin olmaması da artık bu dizinin yeniden başlamasına dair dizi severlerin inancını kırdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.