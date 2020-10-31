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- 31 Eki 2020 - 20:52 G: 31 Eki 2020 - 22:20

Bütün Operatörlerden Efsane Ötesi Kampanya! Verilen Hediye İnternet Karşısında Baygınlık Geçiren Var… Başvuru Yapana Anında Hediye İnternet!

Türkiye’nin en büyük operatör şirketleri arasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Bu rekabet nedeniyle Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone sürekli olarak yeni kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Yapmış oldukları bedava internet kampanyaları sayesinde aboneler internette sınırsızca gezinmenin keyfini çıkarıyorlar. İşte Türkiye’nin önde gelen operatör şirketlerinin düzenlemiş olduğu bedava internet kampanyaları ve merak edilen tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Üç büyük operatör şirketi tarafından yapılan bedava internet kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell tarafından yapılan bu bedava internet kampanyaları sayesinde hat sahipleri bu durumdan son derecede karlı çıkıyor.

Verilen hediye internet karşısında pek çok kullanıcı adeta şaşkınlık geçiriyor. İşte Türkiye’nin en büyük operatör şirketleri tarafından düzenlenen hediye internet kampanyaları ve bu kampanyalara katılmak için merak edilen tüm detaylar…

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31 Eki 2020 - 20:52 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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