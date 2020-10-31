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- 31 Eki 2020 - 23:42 G: 31 Eki 2020 - 23:43

Son dakika… Güncel Coronavirüs vaka sayısı açıklandı! İşte 31 Ekim tablosu

Son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 2 bin 75 oldu, 1506 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 323 bin 971'e yükseldi Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor"

Emir Şanlı
Emir Şanlı Tüm Haberleri

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 213 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 75 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 124 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 213 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 75 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1506 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 323 bin 971'e yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon bin 814'e ulaştı. Hasta sayısı 375 bin 367, vefat sayısı 10 bin 252, ağır hasta sayısı 2 bin 75, aktif hasta sayısı 41 bin 144 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 213 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız bir günde yaklaşık yüzde 5 arttı. Bu durum salgınla mücadele konusunda hassasiyetimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor. Teması üçte birine indirmek zorundayız. Mücadeleye güç verin."

31 Eki 2020 - 23:42 AA Ankara- Sağlık

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