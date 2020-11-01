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- 01 Kas 2020 - 16:20 G: 01 Kas 2020 - 16:30

Devlet Adeta Emeklilere Çalışmaya Başladı… Emeklilere Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki Milyonlarca Emeklinin Cepleri Dolup Taşacak!

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı son dönemlerin en çok konuşulan gündemlerinden bir tanesi haline geldi. Ocak ayında yapılacak olan zam oranlarına ilişkin olarak yapılan haberler milyonlarca emekli vatandaşın yüzlerini güldürdü. Bu kapsamda yapılan tahminler emekli vatandaşların adeta bayram etmelerini sağladı. İşte emeklilere yapılacak olan Ocak ayı zammına ilişkin olarak merak edilen tüm detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kasım ayının da gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda yapılacak olan zam oranlarını daha yakından araştırmaya başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaşta yeni yılda maaşlarına ne oranda zam geleceğini öğrenebilecekler.

Şu an içinde yapılan enflasyon tahminlerine bakılacak olursa milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında yapılacak olan zamlardan son derecede memnunlar. İşte 2021 yılı için Ocak ayında emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak olan zam oranları ve merak edilen diğer detaylar…

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01 Kas 2020 - 16:20 Ankara- Gündem

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