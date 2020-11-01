Devlet Adeta Emeklilere Çalışmaya Başladı… Emeklilere Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki Milyonlarca Emeklinin Cepleri Dolup Taşacak!

Kasım ayının da gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli vatandaş yeni yılda yapılacak olan zam oranlarını daha yakından araştırmaya başladı. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte milyonlarca emekli vatandaşta yeni yılda maaşlarına ne oranda zam geleceğini öğrenebilecekler.

Şu an içinde yapılan enflasyon tahminlerine bakılacak olursa milyonlarca emekli vatandaş Ocak ayında yapılacak olan zamlardan son derecede memnunlar. İşte 2021 yılı için Ocak ayında emekli vatandaşların maaşlarına yapılacak olan zam oranları ve merak edilen diğer detaylar…



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