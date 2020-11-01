Kırmızı Oda Dizisine Herkesi Şaşırtacak Öyle İki İsim Gelecek Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kalacak! Kırmızı Oda Dizisinin Kaderini Değiştirecek O İki İsim…
Gerçek hayat hikayelerinin konu edildiği Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Kırmızı Oda dizisine gelecek olan isimler dizi izleyicilerinin şok olmasını sağladı. Dizinin adeta kaderini değiştirecek o isimler büyük bir heyecanla beklenmeye başlandı. İşte Kırmızı Oda dizisine yeni gelecek olan o isimler ve merak edilen diğer ayrıntılar…
Hastaların mahremiyetleri sebebiyle kaldırılma tehlikesi yaşayan Kırmızı Oda dizisi hala yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan her yeni bölümüyle reytinglerde üst sırada yer alan diziye kimlerin geleceği de büyük bir merak konusu oldu.
Kırmızı Oda dizisinde özellikle de konuk oyuncular son derecede dikkat çekiyor. Dizi içerisinde Meliha karakterini canlandıran Evrim Alasya da unutulmayacaklar arasında yer alıyor. Gerek Meliha’nın hayat hikayesi gerek de usta oyunculuğuyla dizi severlerin büyük bir beğenisini kazanmıştı. Diziden ayrılmış olsa bile hala dizi izleyicilerinin hafızalarında yer etmeyi başardı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.