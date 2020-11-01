Kırmızı Oda Dizisine Herkesi Şaşırtacak Öyle İki İsim Gelecek Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kalacak! Kırmızı Oda Dizisinin Kaderini Değiştirecek O İki İsim…

Hastaların mahremiyetleri sebebiyle kaldırılma tehlikesi yaşayan Kırmızı Oda dizisi hala yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan her yeni bölümüyle reytinglerde üst sırada yer alan diziye kimlerin geleceği de büyük bir merak konusu oldu.

Kırmızı Oda dizisinde özellikle de konuk oyuncular son derecede dikkat çekiyor. Dizi içerisinde Meliha karakterini canlandıran Evrim Alasya da unutulmayacaklar arasında yer alıyor. Gerek Meliha’nın hayat hikayesi gerek de usta oyunculuğuyla dizi severlerin büyük bir beğenisini kazanmıştı. Diziden ayrılmış olsa bile hala dizi izleyicilerinin hafızalarında yer etmeyi başardı.



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