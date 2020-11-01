Masterchef'in Akıbeti Tamamen Netleşti! İfşalar Sonrası Devam Edip Etmeyeceği Açıklandı! Beklenen Açıklama TV8'den Geldi

... bir türlü gelmedi. TV8 kanadından, Acun Ilıcalı kanadından ya da direkt olarak Masterchef resmi hesaplarından ortada hiçbir şey yokmuş gibi açıklamalar yapılırken, ifşa ve bilgi sızdırma olaylarına değinilmemesi herkesi meraklandırdı. Bu da ortaya birçok iddianın çıkmasına sebep oldu. Açıklama yapılmadığı andan itibaren konuyla ilgili yapılan iddialar şu şekilde sıralandı:



Masterchef yayından kaldırılıyor

Masterchef yayın hayatına ara veriyor

Masterchef reji ekibi değişiyor

Masterchef yarışmacılarına farklı bir sözleşme imzalattırıldı

Yukarıdaki iddialar, bilgi sızdırılma olaylarının gündeme gelmesiyle birlikte bir türlü durmak bilmeden devam etti. Bugün ise tv8'in resmi hesabından yapılan açık açıklama sayesinde, programın akıbeti tamamen netleşti. Yayından kaldırılacak mı? Devam edip etmeyecek mi? İşte tüm detaylar! >> Diğer sayfaya geçiniz!