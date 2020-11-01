Masterchef'in Akıbeti Tamamen Netleşti! İfşalar Sonrası Devam Edip Etmeyeceği Açıklandı! Beklenen Açıklama TV8'den Geldi
"Masterchef Türkiye 2020 büyük bir heyecanla devam ediyor" cümlesiyle haberlere başlamak artık imkansız bir hale geldi. Çünkü ortaya çıkan ifşa durumları, yarışmanın heyecanını neredeyse bitirmiş durumda. Öyle ki, daha hafta başlamadan; kimin eleneceği, kimin kaptan olacağı ve diğer tüm detaylar sızdırılıyor. Bu sızdırmalar sosyal medya kanalları aracılığıyla yapılırken henüz kim tarafından yapıldığı tespit edilemedi. Bu noktada da milyonlarca izleyen bir açıklama bekledi. Fakat o açıklama...
... bir türlü gelmedi. TV8 kanadından, Acun Ilıcalı kanadından ya da direkt olarak Masterchef resmi hesaplarından ortada hiçbir şey yokmuş gibi açıklamalar yapılırken, ifşa ve bilgi sızdırma olaylarına değinilmemesi herkesi meraklandırdı. Bu da ortaya birçok iddianın çıkmasına sebep oldu. Açıklama yapılmadığı andan itibaren konuyla ilgili yapılan iddialar şu şekilde sıralandı:
Masterchef yayından kaldırılıyor
Masterchef yayın hayatına ara veriyor
Masterchef reji ekibi değişiyor
Masterchef yarışmacılarına farklı bir sözleşme imzalattırıldı
Yukarıdaki iddialar, bilgi sızdırılma olaylarının gündeme gelmesiyle birlikte bir türlü durmak bilmeden devam etti. Bugün ise tv8'in resmi hesabından yapılan açık açıklama sayesinde, programın akıbeti tamamen netleşti. Yayından kaldırılacak mı? Devam edip etmeyecek mi? İşte tüm detaylar! >> Diğer sayfaya geçiniz!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.