Ankara'da Koronavirüs Çanları Son Ses Çalıyor! Ortaya Çıkan Mutasyon Gerçeği Fenalık Geçirtti! Esrarengiz Gerçek...
Ankara'da koronavirüs çanları son ses çalmaya başladı.Ortaya çıkan gerçek tüm Ankara halkını son derece korkuttu. Ankara Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden çok sayıda uzmanı barındıran bir ekip, koronavirüsle ilgili yaptığı incelemenin sonuçlarını paylaştı ve virüslerin %56,2'sinin...
Ankara'da koronavirüs etkileri inişli çıkışlı bir şekilde devam ediyor. Düşüşler ve yükselişler Ankara halkını oldukça korkuturken gelen son haberle birlikte herkes "neler oluyor" sorusunu sormaya başladı. Özellikle sosyal medyada bu ortaya çıkan gerçekle birlikte koronavirüsün bir ömür Türkiye'de etkilerini devam ettirebileceği konuşulmaya başlandı. Ayrıca Youtube üzerinde de birçok bilim kanalı bu olayı ele aldı. Peki, Ankara'da neler oluyor? Türkiye genelinde bu durum sabit mi? İşte tüm detaylarıyla çanların çalmasına sebep olan o olay:
Ankara'da koronavirüsle ilgili ortaya çıkan o gerçek için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.