Ankara'da Koronavirüs Çanları Son Ses Çalıyor! Ortaya Çıkan Mutasyon Gerçeği Fenalık Geçirtti! Esrarengiz Gerçek...

Ankara'da koronavirüs etkileri inişli çıkışlı bir şekilde devam ediyor. Düşüşler ve yükselişler Ankara halkını oldukça korkuturken gelen son haberle birlikte herkes "neler oluyor" sorusunu sormaya başladı. Özellikle sosyal medyada bu ortaya çıkan gerçekle birlikte koronavirüsün bir ömür Türkiye'de etkilerini devam ettirebileceği konuşulmaya başlandı. Ayrıca Youtube üzerinde de birçok bilim kanalı bu olayı ele aldı. Peki, Ankara'da neler oluyor? Türkiye genelinde bu durum sabit mi? İşte tüm detaylarıyla çanların çalmasına sebep olan o olay:

Ankara'da koronavirüsle ilgili ortaya çıkan o gerçek için diğer sayfaya geçiniz >>