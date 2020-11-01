Büyük Birlik Partisi'nde Başkanlık Divanı belli oldu! İşte Başkanlık Divanı üyeleri isimleri ve görevleri
Partinin 11. Olağan Kongresinin ardından düzenlenen ilk MKYK toplantısında Genel Sekreterliğe Üzeyir Tunç, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına İmdat Kösoğlu seçildi
Büyük Birlik Partisi ( BBP) 11. Olağan Kongresi sonrası Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. Partiden yapılan açıklamaya göre, Ataköşk Hotel'de kongrenin ardından düzenlenen ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'nda, genel sekreter MKYK üyelerince gizli oyla seçilirken genel başkan yardımcılıkları için açık oylama yapıldı.
Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında yapılan toplantıda Genel Sekreterliğe Üzeyir Tunç, Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına İmdat Kösoğlu seçildi.
Başkanlık Divanında yer alan isimler şöyle:
" Mahmut Yardımcıoğlu, Hüseyin Uysal, Ahmet Yelis, Osman Tüfekçi, Ünsal Karabulut, Bayram Karacan, Yaşar Sayan, Tevfik Eren, Sultan Selim Şimşek, Mikail Şahan, Murat Aslan, Ekrem Alfatlı, Ali Keser, Ahmet Tarık Sarı, Doğan Ürgüp, Muhittin Açıcı, Alaeddin Çakır, Mahir Alay, Bülent İspir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.