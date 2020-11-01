Masumlar Apartmanı Dizisinde O Sahne Herkesin Kafasına Kazındı! Milyonlarca Kişi Safiye’nin Korkusundan Banyoya Giremiyor…

Olay örgüsü, başarılı oyuncuları ve dikkat çeken hikayesiyle Masumlar Apartmanı dizisi her bölümünde izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi başarıyor. Dizide yaşanan olaylar karşısında dizi izleyicileri adeta şok üstüne şok geçiriyor.

Dizinin yayınlandığı ilk günden beri akıllarda en çok kalan sahnesi ise yaşanan o küvet sahnesi oldu. Kardeşlerin yaşadıkları o küvet travması izleyicilerin adeta yüreklerini dağlamıştı. Bu sahnenin yaşanması ardından sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi Safiye’nin korkusundan artık banyoya dahi giremediklerini belirttiler.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>