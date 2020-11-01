Haberler Ankara Haberler Ankara
- 01 Kas 2020 - 22:19 G: 01 Kas 2020 - 22:30

Masumlar Apartmanı Dizisinde O Sahne Herkesin Kafasına Kazındı! Milyonlarca Kişi Safiye’nin Korkusundan Banyoya Giremiyor…

TRT1 ekranlarında her bölümüyle dikkat çeken ve büyük bir beğeniyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan küvet sahnesi herkesin aklında kaldı. Ekranları başındaki izleyicilerin adeta kalplerine indiren o sahne ardından artık diziyi izleyenler Safiye’nin korkusuna banyoya bile giremiyorlar. İşte Masumlar Apartmanı dizisi küvet sahnesi ve merak edilen diğer detaylar…

Fatma Erdoğan
Fatma Erdoğan Tüm Haberleri

Olay örgüsü, başarılı oyuncuları ve dikkat çeken hikayesiyle Masumlar Apartmanı dizisi her bölümünde izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi başarıyor. Dizide yaşanan olaylar karşısında dizi izleyicileri adeta şok üstüne şok geçiriyor.

Dizinin yayınlandığı ilk günden beri akıllarda en çok kalan sahnesi ise yaşanan o küvet sahnesi oldu. Kardeşlerin yaşadıkları o küvet travması izleyicilerin adeta yüreklerini dağlamıştı. Bu sahnenin yaşanması ardından sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi Safiye’nin korkusundan artık banyoya dahi giremediklerini belirttiler.

Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>

01 Kas 2020 - 22:19 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Katılıyor! Yer Yerinden Oynayacak… mask
Polat Alemdar Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Katılıyor! Yer Yerinden Oynayacak…
Çocukluk Dizisindeki “Çocuklar Hizmetçi Mi?” Öyle Bir Sahne Yaşandı Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Herkesin Kafası Allak Bullak Oldu! mask
Çocukluk Dizisindeki “Çocuklar Hizmetçi Mi?” Öyle Bir Sahne Yaşandı Sosyal Medya Ayağa Kalktı! Herkesin Kafası Allak Bullak Oldu!
Çatı Katı Aşk 16. Final Bölümü Full İzle! 1 Kasım Çatı Katı Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Çatı Katı Aşk 16. Final Bölümü Full İzle! 1 Kasım Çatı Katı Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Öğretmen Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Öğretmen Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Maria ile Mustafa 9. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Maria ile Mustafa 9. Bölüm Full İzle! 1 Kasım Maria ile Mustafa Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Gönül Dağı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 31 Ekim Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Gönül Dağı Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 31 Ekim Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kalk Gidelim 127. Bölüm Full İzle! 31 Ekim Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kalk Gidelim 127. Bölüm Full İzle! 31 Ekim Kalk Gidelim Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 31 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle! mask
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 31 Ekim Kim Milyoner Olmak İster Tek Parça Youtube İzle!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. Bölüm Full İzle! 31 Ekim Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 38. Bölüm Full İzle! 31 Ekim Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Büyük Birlik Partisi'nde Başkanlık Divanı belli oldu! İşte Başkanlık Divanı üyeleri isimleri ve görevleri mask
Büyük Birlik Partisi'nde Başkanlık Divanı belli oldu! İşte Başkanlık Divanı üyeleri isimleri ve görevleri
Beşiktaş Malatya'da tek golle kazandı mask
Beşiktaş Malatya'da tek golle kazandı
Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı mask
Kayseri'nin tarihi, doğal ve kültürel güzellikleri turizmcilere tanıtıldı
Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler mask
Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler
Merve Boluğur Evlere Ateşler Saldı! O Halini Görenler Şok Geçirdi… Sosyal Medya Adeta Sallandı! mask
Merve Boluğur Evlere Ateşler Saldı! O Halini Görenler Şok Geçirdi… Sosyal Medya Adeta Sallandı!
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81 -61 mask
Türk Telekom - Pınar Karşıyaka: 81 -61

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL