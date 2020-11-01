Masumlar Apartmanı Dizisinde O Sahne Herkesin Kafasına Kazındı! Milyonlarca Kişi Safiye’nin Korkusundan Banyoya Giremiyor…
TRT1 ekranlarında her bölümüyle dikkat çeken ve büyük bir beğeniyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan küvet sahnesi herkesin aklında kaldı. Ekranları başındaki izleyicilerin adeta kalplerine indiren o sahne ardından artık diziyi izleyenler Safiye’nin korkusuna banyoya bile giremiyorlar. İşte Masumlar Apartmanı dizisi küvet sahnesi ve merak edilen diğer detaylar…
Olay örgüsü, başarılı oyuncuları ve dikkat çeken hikayesiyle Masumlar Apartmanı dizisi her bölümünde izleyicilerin dikkatlerini çekmeyi başarıyor. Dizide yaşanan olaylar karşısında dizi izleyicileri adeta şok üstüne şok geçiriyor.
Dizinin yayınlandığı ilk günden beri akıllarda en çok kalan sahnesi ise yaşanan o küvet sahnesi oldu. Kardeşlerin yaşadıkları o küvet travması izleyicilerin adeta yüreklerini dağlamıştı. Bu sahnenin yaşanması ardından sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi Safiye’nin korkusundan artık banyoya dahi giremediklerini belirttiler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.