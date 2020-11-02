Kredi ve Burs Başvurularında Yarın Son Gün! Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu… Kanallar Tıkanmadan Hemen Başvuru Yapın!
Milyonlarca öğrencinin beklediği burs ve kredi başvuruları başladı! Yeni yılın kredi ve burs başvurusu Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından açıklandı. 2020 – 2021 yılı kredi ve burs başvuruları başladığını sosyal medyadan duyuran Mehmet Muharrem Kasapoğlu kredi ve burs hakkının verilmesi için gerekli olan tüm şartları duyurdu. İşte haberin tüm detayları…
Bu verilen imkândan ilk defa yükseköğretime giren öğrenciler alabilir. Fakat 2. Üniversite okuyan kişilerin burs ya da kredi imkanından faydalanamaz. Tüm öğrencilere tanındığı gibi yurt dışında okuyan Türk öğrencilerin de bu burslardan faydalanabilir. Burs başvurusunu yapan öğrencilere gerekli burs imkânı tanınır.
Yeni yıl kredi ve burs başvurularının başladığını sosyal medya hesabında duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu burs ve kredi imkanından faydalanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerektiğini aktardı. Dikkatli bir şekilde başvurusunu yapmaları gereken öğrenciler değişiklik için son tarihe kadar zaman verildi. Başvuru sürecindeki belgelerin kesinlikle o kişiye ait bilgilerin doğruluğu çok önemlidir.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.