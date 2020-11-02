Kredi ve Burs Başvurularında Yarın Son Gün! Milyonlar Bu Haberi Bekliyordu… Kanallar Tıkanmadan Hemen Başvuru Yapın!

Bu verilen imkândan ilk defa yükseköğretime giren öğrenciler alabilir. Fakat 2. Üniversite okuyan kişilerin burs ya da kredi imkanından faydalanamaz. Tüm öğrencilere tanındığı gibi yurt dışında okuyan Türk öğrencilerin de bu burslardan faydalanabilir. Burs başvurusunu yapan öğrencilere gerekli burs imkânı tanınır.

Yeni yıl kredi ve burs başvurularının başladığını sosyal medya hesabında duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu burs ve kredi imkanından faydalanmak için e-devlet üzerinden başvuru yapılması gerektiğini aktardı. Dikkatli bir şekilde başvurusunu yapmaları gereken öğrenciler değişiklik için son tarihe kadar zaman verildi. Başvuru sürecindeki belgelerin kesinlikle o kişiye ait bilgilerin doğruluğu çok önemlidir.



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