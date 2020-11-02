4D’li Taşeronlara Müjdenin Alası Verildi! Sonunda Bekledikleri Oldu… Tediye Ödemeleri Hakkında Her Şey Netleşti!
Taşeron işçilere yıl içerisinde toplamda 52 günlük maaşları üzerinden tediye ödemeleri verilmektedir. Bu ödemeler 13’er günlük olacak şekilde toplamda dört eşit taksitte yılın farklı zaman dilimlerinde taşeron işçilere verilmektedir. İşte taşeron işçilere verilen tediye ödeme taksitinin zamanı ve merak edilen tüm detaylar…
2020 yılı için 3 farklı zaman diliminde ilk üç taksitlerini alan taşeron işçiler şimdi de yılın son tediye ödemesini almak için gün sayıyorlar. Pek çok taşeron işçi dördüncü taksit ödemeleri yaklaşırken hangi tarihte verileceğini araştırmaya başladı.
4D’li olarak kadroya alınan taşeron işçiler Ocak ayında gelecek olan zamlar ile birlikte maaşlarında ne kadar zam olacağını araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra yıl içerisinde dört farklı zaman diliminde yatırılan tediye ödemelerinin son taksitinin hangi tarihte verileceği de araştırılmaya başladı. İşte taşeron işçilerin tediye ödemelerine ilişkin olarak merak edilen haberlerin tüm ayrıntıları…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.