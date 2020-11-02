4D’li Taşeronlara Müjdenin Alası Verildi! Sonunda Bekledikleri Oldu… Tediye Ödemeleri Hakkında Her Şey Netleşti!

2020 yılı için 3 farklı zaman diliminde ilk üç taksitlerini alan taşeron işçiler şimdi de yılın son tediye ödemesini almak için gün sayıyorlar. Pek çok taşeron işçi dördüncü taksit ödemeleri yaklaşırken hangi tarihte verileceğini araştırmaya başladı.

4D’li olarak kadroya alınan taşeron işçiler Ocak ayında gelecek olan zamlar ile birlikte maaşlarında ne kadar zam olacağını araştırmaya başladı. Bunun yanı sıra yıl içerisinde dört farklı zaman diliminde yatırılan tediye ödemelerinin son taksitinin hangi tarihte verileceği de araştırılmaya başladı. İşte taşeron işçilerin tediye ödemelerine ilişkin olarak merak edilen haberlerin tüm ayrıntıları…



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