Masterchef İzleyenleri Artık Çıldıracak! 13. İfşa Şoku Yayınlandı… Bu Haftada Kimin Gideceği Belli Oldu! Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Deliye Dönecek…
TV 8 ekranlarında yayınlanamaya başladığı ilk sezondan beri büyük ilgi ile takip edilen Masterchef yarışması tekrar bir şok yaşadı. Tekrar diyoruz çünkü sürekli olarak her hafta bir kişinin gideceğini sızdıran bir kaynak var. Her hafta kendini format atıp yenileyen ifşaların ise ardı arkası kesilmiyor. Haberlerankara.com olarak yayınladığımız 12. İfşa şokunda Tanya’nın eleneceği sızdırılan bilgiler arasındaydı ve o hafta Tanya elenmişti. İşte tüm bilgiler...
Hal böyle olunca ifşaların içerden birinin sızdırdığı düşünülmeye başlandı. Hatta Acun Ilıcalı’nın bilgileri sızdırdığı kişiyi ya da kişileri bulup işine son verdiği açıklamaları da gündemde deprem etkisi yaratmıştı. Diğer haftalarda olduğu gibi bu haftada kimin yarışmaya veda edeceği açıklandı.
Masterchef izleyenleri ise yarışmanın heyecanın kalmadığını, herhangi bir sosyal medyadan ya da internet sitesinden de kimin eleneceğini öğrendiklerini belirtti. Gözler ise Acun Ilıcalı’ya çevrildi fakat Acun Ilıcalı açıklama yapmak yerine sessiz kalmayı tercih etti. Bu durum ise seyircinin ve Masterchef izleyenlerin akıllarında soru işareti bıraktı. Yarışmanın sürekli olarak ifşalanması ve bilgilerin sızdırılmasından dolayı ise ara vereceği hatta yayından kaldırılacağı ortaya atılan diğer iddialardan biriydi.
Geçen hafta yarışmaya veda eden ismin Tanya olarak açıklanmasından hemen sonra ise bu hafta yarışmaya veda edecek olan isim nihayet açıklandı. Merakla açıklanması beklenen o isim açıklandı. Mavi takımın kaptanı olan Özgür, kırmızı takımın kaptanı olması için Tanya’yı seçmişti. Tanya düelloyu kazandı ve Özgür’ün takımında olan Barbaros’u daha güçlü olmak için takımına aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.