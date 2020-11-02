Ankara'da Koronavirüste Öyle Bir Tehlike Kendini Gösterdi ki, Halk Dışarı Çıkmaya Korkacak! Son Tabloyu Gören Bakamıyor...
Koranavirüs Ankara ilinde kırmızı alarmları çalmaya başlarken Koronavirüs haritasında ise her yer kıpkırmızı olamaya başladı. Bir anda giderek artan vaka sayısı ise halkı tedirgin ediyor. Tam rehavet ortamı sağlanmışken artmaya başlayan vaka sayısının nedeni ise insanların bilinçsiz tavırlarına ve hareketlerine bağlanmış durumda. Sağlık Bakanı Koca’nın uyarılarına rağmen halkın sokak sokak gezdiği, işi olmadığı halde dışarıya çıktığı herkes tarafından bilinir bir vaziyette gelmiş halde.
Ankara’da ise şehrin boşalması ile vaka sayılarında büyük bir düşüş yaşanmıştı ve Hayat Eve Sığar kırmızı renge bürünmüş olan ilçeler turuncu ve sarı renklere hakim olmuştu. Fakat şuan ise Ankara ilinin hali hiç iç açıcı durmuyor. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarında ise sürekli olarak gereksiz hareketsizliği düşürmenin gerektiği ve temastan mümkün mertebe kaçılması gerektiği ön plana çıkıyor.
Sağlık Bakanı Koca ise her gün yaptığı uyarılara bugün bir yenisini daha ekledi. Yaptığı önemli açıklamaların yanında ise günlük vaka sayısını ve diğer verileri halkla paylaştı. Bu verilere bakıldığında ise, 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısı 139.103 oldu. Hasta sayısı ise son iki güne göre yükseliş göstererek 2.302’ye yükseldi. Vefat eden kişilerin sayısı ise 76 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 1521 oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.