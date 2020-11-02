Ankara'da Koronavirüste Öyle Bir Tehlike Kendini Gösterdi ki, Halk Dışarı Çıkmaya Korkacak! Son Tabloyu Gören Bakamıyor...

Ankara’da ise şehrin boşalması ile vaka sayılarında büyük bir düşüş yaşanmıştı ve Hayat Eve Sığar kırmızı renge bürünmüş olan ilçeler turuncu ve sarı renklere hakim olmuştu. Fakat şuan ise Ankara ilinin hali hiç iç açıcı durmuyor. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamalarında ise sürekli olarak gereksiz hareketsizliği düşürmenin gerektiği ve temastan mümkün mertebe kaçılması gerektiği ön plana çıkıyor.

Sağlık Bakanı Koca ise her gün yaptığı uyarılara bugün bir yenisini daha ekledi. Yaptığı önemli açıklamaların yanında ise günlük vaka sayısını ve diğer verileri halkla paylaştı. Bu verilere bakıldığında ise, 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısı 139.103 oldu. Hasta sayısı ise son iki güne göre yükseliş göstererek 2.302’ye yükseldi. Vefat eden kişilerin sayısı ise 76 oldu. İyileşen hasta sayısı ise 1521 oldu.



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