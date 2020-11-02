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- 02 Kas 2020 - 21:17 G: 02 Kas 2020 - 21:30

Ankara'ya Koronavirüste Bir İyi Bir de Kötü Haber! Tüm İlçeleri Tek Tek İlgilendiriyor, Herkesten Dikkat Bekleniyor!

Ankara'ya koronavirüste bir iyi, bir de kötü haber geldi. Ankara'nın A'dan Z'ye tüm ilçelerini tek tek ilgilendiren o haber verildi. Buna göre; Ankara halkının normalde 1 dikkat ediyorsa, artık 2 dikkat etmesi gerektiği ortaya çıktı. Bununla birlikte gelen iyi haberler de oldukça mutlu etti,.İşte Ankara'da koronavirüste son durum ve tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs salgının başlamasından bugüne kadar Dünya genelinde hastalığa yakalanan kişilerin sayısı 10.000.000'u aşarken, Dünya Sağlık Örgütü salgında tehlikeli bir evre içerisine girildiği uyarısının altına imza attı. Fakat bir yandan da koronavirüs genel tablosuna bakıldığında Dünya'da ölüm sayılarının azaldığı görüldü. Bu Dünya genelinde böyleyken, Ankara özelinde de ele alındı. İşte Ankara'da koronavirüsün son durumu ve tüm detayları: 

Ankara, Koronavirüsteki rolüne bakılırsa sürekli olarak dengeleri değişen ve farklı durumlar sergileyen bir şehir olarak kendini gösteriyor. Bu noktada daha birkaç gün önce Ankara'da vaka sayısında %60 azalma görülürken, bugün bakıldığında artış olduğu görülüyor. Bu dengeli seyir ise tüm Ankara halkını ve birçok ilçeyi ilgilendiren uyarıların, uzmanlar tarafından yapılmasına sebep oluyor! Gelen iyi ve kötü haberler ise Ankara halkını derinden etkiliyor. Peki bu haberler neler? Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

02 Kas 2020 - 21:17 - Yaşam

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