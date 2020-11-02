Masterchef'te 13. İfşa Şoku Herkesi Şoka Soktu! Elenecek İsmin Yine Belli Olması 2. Dalgayı Kopardı! Tüm Gizem Bitti...
Masterchef'te ifşa şokları tekrar tekrar yaşanmaya devam ediyor. Bu anlamda yine bu hafta elenecek isim ortaya çıktı. Yapılan açıklamalara göre Tanya'nın ardından elenecek olan isim Masterchef tarihine damga vuracak bir isim olarak kendini gösteriyor. Acun Ilıcalı, Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'i gerçekten kızdıracak olan son şok yine Masterchef Kahini tarafından geldi!
Masterchef'le ilgili bilindiği üzere sürekli ifşa haberleri geliyor. Tanya'nın eleneceğinin 1 hafta önce bilgisinin verildiği program tüm gizemini kaybetmiş durumda. Günlerdir, kim elenecek? Sorusunun cevabı daha program başlamadan verilirken, bununla birlikte bilgi sızdırma durumlarıyla ilgili TV8'in artık net bir açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklama gelmedikçe, Masterchef izleyicileri diken üstünde kalıyorlar. Çünkü ortaya çıkan iddialar genel olarak yayın hayatının yarıda kesileceği vs. yönünde.
Dün elenen isim Tanya iken, bugün kaptanlık yarışında yeni bölüm heyecanla beklendi. Fakat daha kaptan dahi belli olmadan elenecek ismin kim olduğu ifade edildi. İşte tüm detaylarıyla Masterchef'te 13. ifşa şoku ve kimin eleneceğinin bilgisi >>
Masterchef'te 16 kişilik kadronun belli olmasının ardından, ifşalar dur durak bilmeden büyük bir hızla devam ediyor! Yeni haftayla birlikte kimin eleneceği Masterchef Kahini tarafından belirlendi. Bilgi sızdırdığı ve içeriden birisi olduğu düşünülen kişi; bu hafta elenecek olan ismin bilgisini net bir şekilde verdi!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.