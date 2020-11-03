Son dakika altın fiyatları! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 3 Kasım 2020
Çeyrek altın 843 lira, Cumhuriyet altını 3.445 liradan satılıyor
Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 514,1 liradan işlem görüyor.
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 514,2 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 514,1 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 843 lira, Cumhuriyet altını da 3.445 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.893 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.
Bugün ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.870 doların destek, 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.