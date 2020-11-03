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- 03 Kas 2020 - 12:27 G: 03 Kas 2020 - 12:35

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır? Nereden Yapılandırılır? Vergi Borcu Yapılandırma İle İlgili Tüm Detaylar...

Vergi borcu yapılandırma başvurusu için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Bu şekilde hangi vergi dairesine borçlu olunduğu ve borç tutarı öğrenilebilmektedir. Ardından ilgili vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır? Nereden Yapılandırılır? Vergi Borcu Yapılandırma İle İlgili Tüm Detaylar...

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır? Vergi borcu yapılandırma işlemi hem internet üzerinden hem de vergi dairesine giderek yapılabilmektedir. Vergi borcu yapılandırma işlemi sonrasında ana para 18 aya kadar taksitlendirilebilmektedir.

Ana paranın üzerine eklenmiş olan borç faizleri ise dilinmektedir. Vergi borçlarının daha kolay ödenebilmesi için yapılandırma yapılmaktadır. Birikmiş vergi borcu olanlar ve ödemekte zorlananlar vergi borcu yapılandırması için başvuru yapabilmektedirler.

Yapılandırma yaptıktan sonra vergi borçları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden ödenebilmektedir. Aynı zamanda anlaşmalı bankalar, PTT şubeleri ve bağlı bulunulan vergi dairesi de ödeme almaktadır.

Vergi Borcu Nasıl Yapılandırılır? Bilgisi >> 

Vergi Borcu Yapılandırma Başvurusu Nasıl Gerçekleştirilir?

Vergi borcu yapılandırma başvurusu için öncelikle borç sorgulaması yapılmalıdır. Bu şekilde hangi vergi dairesine borçlu olunduğu ve borç tutarı öğrenilebilmektedir. Ardından ilgili vergi dairesine başvuru yapılmalıdır. Vergi dairesine dilekçe ile yapılacak olan başvurular direkt kuruma giderek yapılabileceği gibi posta aracılığı ile de kabul edilmektedir. Ayrıca internet üzerinden başvuru yapılmasına da olanak tanınmaktadır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesi üzerinden kimlik bilgileri girilerek yapılandırma işlemi tamamlanabilmektedir.

İnternet Üzerinden Vergi Borcu Yapılandırması Nasıl Yapılır?

İnternet aracılığı ile vergi borcu yapılandırması yapmak için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesine girilmelidir. İnternet Vergi Dairesi giriş ekranı üzerinden kimlik bilgileri girilerek ekranda gösterilen başvuru formu doldurulmalıdır. Telefon, adres ve e-posta bilgileri doğru bir şekilde girilmeli ve ardından çıkan borçlar içerisinden yapılandırılmak istenen borcun seçimi yapılmalıdır. İlgili borca dair yapılandırma sonrasında ödenecek olan taksitler ve ödeme planı ekranda gösterilmektedir. Ardından borcun bağlı olduğu vergi dairesinin bulunduğu ilin tercihi yapılmalıdır. İl seçildikten sonra Evet butonuna tıklanmalı ve yapılandırma işlemi onaylanmalıdır. Sonrasında borç yapılandırma işlemi sona ermekte ve taksitler doğrultusunda ödemelere başlanabilmektedir.

03 Kas 2020 - 12:27 - Ekonomi

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