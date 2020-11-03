Koronavirüste Muhteşem Haber O Ülkeden Geldi! Eğer Bu Gerçekleşirse Ankara'da Koronavirüs Sadece 3 Dakikada...

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının giderek artması bilim adamlarını yeni icatlara yöneltiyor. Salgınla ilgili teshiş koyulabilmesi için geliştirilen yapay zekanın işlevselliği yapılan testlerle de onaylandı. Yapılan testlerle yapay zekanın % 100 geçerliliği olduğu anlaşıldı. Koronavirüs teşhisi koyabilen yapay zeka sayesinde hastalığın belirtisini göstermeyen kişiler de test edilecek.

Koronavirüs'ün Riskleri Düşürülmeye Devam Ediliyor

ABD'li bilim adamları Koronavirüs'ün teşhis edilebilmesi için yeni model bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka Covid-19'un fiziksel belirtilerini göstermeyen kişilerin de taşıyıcı olma ihtimali üzerine ortaya çıktı.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>