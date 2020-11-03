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- 03 Kas 2020 - 15:38 G: 03 Kas 2020 - 15:49

Koronavirüste Muhteşem Haber O Ülkeden Geldi! Eğer Bu Gerçekleşirse Ankara'da Koronavirüs Sadece 3 Dakikada...

Tüm dünyada yayılımı devam eden Koronavirüs salgını ile ilgili her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Covid-19'da ikinci dalganın gelmesi ile beraber Koronavirüs testleri de daha çok yapılmaya başlandı. Ancak virüsün belirtisini göstermeyen kişiler test yaptırmıyor. ABD'li bilim adamları belirti göstermediği halde Covid-19 taşıyıcısı olan kişilere teşhis koyulabilmesi için yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka öksürük sesinden Koronavirüs teşhisi koyabiliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının giderek artması bilim adamlarını yeni icatlara yöneltiyor. Salgınla ilgili teshiş koyulabilmesi için geliştirilen yapay zekanın işlevselliği yapılan testlerle de onaylandı. Yapılan testlerle yapay zekanın % 100 geçerliliği olduğu anlaşıldı. Koronavirüs teşhisi koyabilen yapay zeka sayesinde hastalığın belirtisini göstermeyen kişiler de test edilecek.

Koronavirüs'ün Riskleri Düşürülmeye Devam Ediliyor
ABD'li bilim adamları Koronavirüs'ün teşhis edilebilmesi için yeni model bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka Covid-19'un fiziksel belirtilerini göstermeyen kişilerin de taşıyıcı olma ihtimali üzerine ortaya çıktı.

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03 Kas 2020 - 15:38 Ankara- Dünya

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