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- 03 Kas 2020 - 15:40 G: 03 Kas 2020 - 15:58

2021 Yılının Bütün Emekli Ödemelerine Olağanüstü Zam Geldi! Milyonlar Şok İçinde... Geçim Derdi Artık Bitiyor!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2021 emekli maaşları oranları belli oldu mu sorusu birçok kişinin aklında soru işareti olmaya devam ediyor. 2021 emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaş oranları ne kadar olacak? Tüm merak edilenler…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Beklenen zam oranları ile bu yıl içerisinde yüzde 3 olarak düşünülen zam oranları emeklilerin en az yüzde 3’ü zam alacağı düşünülüyor. Enflasyon verilerine göre 2020 yılının oranları yüzde 4’ü aşarsa zam oranlarına eklenecek. Yılbaşı zammı yüzde 2 fark ile yüzde 5’e çıkabileceği tahminleri var. En düşük maaş oranı 3 ile memurlarda 3 bin 719 liradan 3 bin 830 liraya emeklilerde ise bu değer 2 bin 814 liraya kadar yükselebilir.

Oranlar yüzde 5’i görürse eğer en düşük memur maaşı 3 bin 905 olarak emekli maaşları ise 2 bin 955 lira olacak. Yılın son günlerine gelirken bu yıl emeklilerin maaşlarına iki düzenleme yapıldı. Bu düzenleme sonrası en düşük emekli maaşı 1000 TL oldu. Pandemi döneminde tekrardan düzenleme alan emekli maaşları ise 1500 TL oldu.

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03 Kas 2020 - 15:40 Ankara- Gündem

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