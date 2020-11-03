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- 03 Kas 2020 - 15:49 G: 03 Kas 2020 - 16:11

Demet Akalın'ın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Az Kalsın Hastanelik Oluyordu! Hayranları Büyük Korku İçinde...

Ünlü pop yıldızı Demet Akalın sosyal medyada yine gündem oldu. 48 yaşındaki şarkıcının paylaştığı fotoğraftaki ayrıntıyı fark eden takipçiler, ünlü ismi soru yağmuruna tuttu. Demet Akalın takipçilerine uyarı niteliğinde cevap verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı ile hafta içi her gün ekrana çıkan Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Demet Akalın, son paylaşımı ile yine gündem yarattı. Ünlü pop yıldızının boynundaki izler takipçilerinin dikkatini çekti.

Demet Akalın Takipçilerini Uyardı
Demet Akalın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf ile yine gündem oldu. Ünlü şarkıcının boynundaki izler takipçilerinin dikkatini çekti. Sevilen şarkıcı "Boynuna ne oldu?" sorularının gelmesi üzerine boynunun fotoğrafını yeniden paylaşarak takipçilerine uyarılarda bulundu.

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03 Kas 2020 - 15:49 - Magazin

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