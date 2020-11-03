Demet Akalın'ın Başına Öyle Bir Şey Geldi Ki, Az Kalsın Hastanelik Oluyordu! Hayranları Büyük Korku İçinde...

Demet ve Alişan İle Sabah Sabah programı ile hafta içi her gün ekrana çıkan Demet Akalın, sosyal medya paylaşımları ile gündem olmaya devam ediyor. Sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Demet Akalın, son paylaşımı ile yine gündem yarattı. Ünlü pop yıldızının boynundaki izler takipçilerinin dikkatini çekti.

Demet Akalın Takipçilerini Uyardı

Demet Akalın sosyal medyada paylaştığı son fotoğraf ile yine gündem oldu. Ünlü şarkıcının boynundaki izler takipçilerinin dikkatini çekti. Sevilen şarkıcı "Boynuna ne oldu?" sorularının gelmesi üzerine boynunun fotoğrafını yeniden paylaşarak takipçilerine uyarılarda bulundu.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>