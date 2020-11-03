Kerem Bürsin - Hande Erçel Aşkında Ağızları Açık Bırakan Olay! İkili Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki Herkes Ters Köşe Oldu!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında uzun zamandır aşk iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan ikilinin birbirlerine sosyal medya üzerinden sürekli yorum atmaları ve şakalaşmaları aşk mı var sorularını gündeme getirmişti.

Takipçileri tarafından da çok yakıştırılan ikili aralarında aşk olmadığını söylüyor. Bilindiği üzere Hande Erçel uzun zamandır beraber olduğu Murat Dalkılıç'tan bir süre önce ayrılmıştı. Hande Erçel, ayrılığın üzerine adının Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmasına ise kızmıştı.



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