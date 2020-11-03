Kerem Bürsin - Hande Erçel Aşkında Ağızları Açık Bırakan Olay! İkili Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki Herkes Ters Köşe Oldu!
FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde beraber rol alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel hakkında aşk iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Takipçileri tarafından çok yakıştırılan ikili aşk iddialarını yalanlıyor.
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden olan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında uzun zamandır aşk iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı olan ikilinin birbirlerine sosyal medya üzerinden sürekli yorum atmaları ve şakalaşmaları aşk mı var sorularını gündeme getirmişti.
Takipçileri tarafından da çok yakıştırılan ikili aralarında aşk olmadığını söylüyor. Bilindiği üzere Hande Erçel uzun zamandır beraber olduğu Murat Dalkılıç'tan bir süre önce ayrılmıştı. Hande Erçel, ayrılığın üzerine adının Kerem Bürsin ile aşk dedikodularına karışmasına ise kızmıştı.
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03 Kas 2020 - 16:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.