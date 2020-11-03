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03 Kas 2020 - 16:16

Çukur Artık Final Yapıyor! En Önemli İki Oyuncu Da Diziye Veda Ediyor... ''İzleyenler Şimdi Ne Yapacak?''

Show TV ekranlarında her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen Çukur dizisi yayınlanan son bölümü ile akılları karıştırdı. Dizide Vartolu Saadettin'in veda sahnesi gündem oldu. Vartolu Saadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in ise diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.