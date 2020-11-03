Çukur Artık Final Yapıyor! En Önemli İki Oyuncu Da Diziye Veda Ediyor... ''İzleyenler Şimdi Ne Yapacak?''
Show TV ekranlarında her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen Çukur dizisi yayınlanan son bölümü ile akılları karıştırdı. Dizide Vartolu Saadettin'in veda sahnesi gündem oldu. Vartolu Saadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in ise diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.
Çukur dizisinin 2 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç ile Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı Vartolu Saadettin'in veda ettiği sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.
Sosyal medyada Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in diziden çıkıp çıkmayacağı konuşuldu. Dizinin sevilen karakteri Vartolu'nun Çukur dizisinden ayrılması ise hiç istenmiyor.
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03 Kas 2020 - 16:16 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.