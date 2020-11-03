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- 03 Kas 2020 - 16:16 G: 03 Kas 2020 - 16:35

Çukur Artık Final Yapıyor! En Önemli İki Oyuncu Da Diziye Veda Ediyor... ''İzleyenler Şimdi Ne Yapacak?''

Show TV ekranlarında her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelen Çukur dizisi yayınlanan son bölümü ile akılları karıştırdı. Dizide Vartolu Saadettin'in veda sahnesi gündem oldu. Vartolu Saadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil'in ise diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Çukur dizisinin 2 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen bölümünde Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı Yamaç ile Erkan Kolçak Köstendil'in oynadığı Vartolu Saadettin'in veda ettiği sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyada Vartolu Saadettin'i canlandıran Erkan Kolçak Köstendil'in diziden çıkıp çıkmayacağı konuşuldu. Dizinin sevilen karakteri Vartolu'nun Çukur dizisinden ayrılması ise hiç istenmiyor.

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03 Kas 2020 - 16:16 - Dizi Haberleri

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