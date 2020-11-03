7 Yaşından 70 Yaşına Herkes Bunu Ezberlemek Zorunda! Depremle İlgili Hayat Kurtaran Gerçek!
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de yaşanan depremde yaşanan panikten sonra vatandaşlar deprem esnasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. İzmir depreminde yaşanan panik ortamından sonra uzmanlarda deprem sırasında hayatta kalmak için nasıl davranılması gerektiği ile ilgili yani açıklamalar yapmaya başladı.
Tüm Türkiye'de büyük panik yaratan İzmir depreminden sonra deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili birçok kural konuşulmaya başlandı. Depremin tüm ülkede yarattığı karmaşa ortamını sakinleştirmek isteyen uzmanlar can kayıplarının azaltılması için deprem esnasında nasıl davranılması gerektiğini anlattı.
Deprem Esnasında Bina İçinde Olan Kişiler Ne Yapmalı?
Deprem esnasında insanların nasıl davranması gerektiği ilk aşamada nerede bulundukları ile ilgilidir. Depremin yaşandığı tüm alanlarda panik yapmamak, sakin ve soğukkanlı davranmak son derece önemlidir. Bununla beraber deprem esnasında bina içinde olan kişilerin daha riskli durumda bulundukları ve daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bina içinde bulunan kişiler depren başladıktan sonra 10 ya da 15 saniye içinde dışarı çıkma imkanları bulunuyorsa, dışarı çıkmaları daha sağlıklı olacaktır.
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03 Kas 2020 - 16:37 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.