7 Yaşından 70 Yaşına Herkes Bunu Ezberlemek Zorunda! Depremle İlgili Hayat Kurtaran Gerçek!

Tüm Türkiye'de büyük panik yaratan İzmir depreminden sonra deprem sırasında nasıl davranılması gerektiği ile ilgili birçok kural konuşulmaya başlandı. Depremin tüm ülkede yarattığı karmaşa ortamını sakinleştirmek isteyen uzmanlar can kayıplarının azaltılması için deprem esnasında nasıl davranılması gerektiğini anlattı.

Deprem Esnasında Bina İçinde Olan Kişiler Ne Yapmalı?

Deprem esnasında insanların nasıl davranması gerektiği ilk aşamada nerede bulundukları ile ilgilidir. Depremin yaşandığı tüm alanlarda panik yapmamak, sakin ve soğukkanlı davranmak son derece önemlidir. Bununla beraber deprem esnasında bina içinde olan kişilerin daha riskli durumda bulundukları ve daha dikkatli davranmaları gerekmektedir. Bina içinde bulunan kişiler depren başladıktan sonra 10 ya da 15 saniye içinde dışarı çıkma imkanları bulunuyorsa, dışarı çıkmaları daha sağlıklı olacaktır.



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