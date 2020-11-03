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- 03 Kas 2020 - 18:53 G: 03 Kas 2020 - 19:26

Vodafone’den Bedava İnternet Kazanmanın En Basit Yolu Bulundu! Öğrenenler Hemen Denedi Anında Hatlarına Bedava İnternet Tanımlandı… Hala Şok İçindeler…

Türkiye’de en çok tercih edilen operatörlerden birisi olan Vodafone öyle bir kampanya düzenledi ki bu kampanyayı duyanlar hemen bedava internet kazanmak için kampanyanın detaylarını araştırmaya başladı. Vodafone tarafından yapılan bu kampanya ile birçok kişi bedava internet kullanım hakkı elde ederek internette sınırsızca gezinmenin keyfini yaşıyorlar. İşte Vodafone bedava internet kampanyaları ve merak edilen diğer detaylar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kasım ayında da devam eden kampanyalar ile Vodafone aboneleri sınırsızca internette gezinebiliyorlar. Vodafone tarafından abonelere bedava internet kampanyaları Kasım ayında da tüm hızıyla devam ediyor. Bu kampanyalara son derecede basit bir şekilde katılan Vodafone aboneler, bedava internet kullanım hakkını elde etmenin keyfini sürüyor.

2020 yılı içerisinde Türkiye’nin en çok tercih edilen operatörlerinden birisi olan Vodafone bedava internet kampanyaları yapmaya devam ediyor. İşte Vodafone’dan bedava internet kazanmak için merak edilen tüm ayrıntılar…

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03 Kas 2020 - 18:53 Ankara- Teknoloji

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