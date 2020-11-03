Youtube’de Artık Karşınıza Bunların Hiçbiri Çıkmayacak! Milyonlarca Kişi Sevinçten Havalara Uçtu… Beklenen Özellik Sonunda Geldi!

Uzun bir süredir beklenen bu özelliğin gelmesi resmen milyonlarca kişinin sevinmesini sağladı. Gelen bu yeni özellik ardından YouTube üzerinden müzik dinlemek ardın çok daha keyifli bir hal alacak. YouTube müzik platformu kullanıcıların çok beğeneceği yeni bir özellikle kullanıcıların heyecanlanmalarını sağladı.

Gelen bu yeni özellik sayesinde artık YouTube kullanmak çok daha eğlenceli ve keyifli bir hale gelecek. Bu özellik sayesinde artık YouTube’da kullanıcıların beğendikleri videolar YouTube music’de kullanıcıların karşılarına çıkmayacak.



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