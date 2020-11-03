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- 03 Kas 2020 - 19:24 G: 03 Kas 2020 - 19:41

Youtube’de Artık Karşınıza Bunların Hiçbiri Çıkmayacak! Milyonlarca Kişi Sevinçten Havalara Uçtu… Beklenen Özellik Sonunda Geldi!

En sevilen müzik uygulamalarından birisi olan YouTube artık kullanıcılarının karşısına istenmeyen videoları çıkarmıyor. YouTube için gelen bu yeni özellik pek çok kişinin son derecede sevinmelerini sağladı. İşte YouTube için gelen o yeni özellik ve merak edilen tüm ayrıntılar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun bir süredir beklenen bu özelliğin gelmesi resmen milyonlarca kişinin sevinmesini sağladı. Gelen bu yeni özellik ardından YouTube üzerinden müzik dinlemek ardın çok daha keyifli bir hal alacak. YouTube müzik platformu kullanıcıların çok beğeneceği yeni bir özellikle kullanıcıların heyecanlanmalarını sağladı.

Gelen bu yeni özellik sayesinde artık YouTube kullanmak çok daha eğlenceli ve keyifli bir hale gelecek. Bu özellik sayesinde artık YouTube’da kullanıcıların beğendikleri videolar YouTube music’de kullanıcıların karşılarına çıkmayacak.

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03 Kas 2020 - 19:24 Ankara- Teknoloji

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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