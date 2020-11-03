KYK Yurtlarında Kalmak İsteyenler İçin Muhteşem Fırsat! Yurt Başvurularıyla İlgili O Bilgi Verildi....

KYK Yurt Başvurusu 2020. 2020 KYK yurt başvurusu için henüz kesin bir tarih verilmemiştir. KYK yurt başvurusu için https://gsb.gov.tr adresinden duyurular takip edilebilmektedir.

2020 KYK Yurt Başvuru Tarihleri Nedir?

KYK yurt başvuru süreci ile ilgili henüz net bir bilgi verilmemektedir. 3 Kasım tarihinden sonra yurt başvurularının başlayacağı tarihin kesinleşeceği düşünülmektedir. Yükseköğretim Kurulu ve Bilim Kurulu’nun kararı doğrultusunda yurt başvuru tarihleri belirlenecektir.

2020 yılı için KYK burs başvuruları ise; 28 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasındadır. 3 Kasım 2020 salı günü 23:59’a kadar başvurular yapılabilmektedir. Bu tarih aralığında başvurusunu yapmış olanlar eğer başvuru bilgilerini güncellemek isterlerse başvuru süresi dolana kadar güncelleme ve değişiklik yapabilmektedirler.

2019 Yılı KYK Yurt Başvuru Tarihleri Ne Zamandı?



2019 senesinde KYK yurt başvuru tarih aralıkları 19 Ağustos tarihi ile 26 Ağustos tarihleri arasındaydı. 2020 yılında Covid-19 sebebi ile eğitim öğretime uzaktan devam edildiği için yurt başvuru tarihlerinin açıklanması ve başvuruların açılması daha geç bir tarihe kalmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyurularından KYK yurt başvurularının tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığı ile ilgili gerekli takipler yapılabilmektedir.



KYK Yurt Başvuru Koşulları Nelerdir?



KYK yurt başvuru şartları aşağıda verilmiştir:



· Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler KYK yurt başvurusu yapabilmektedirler.



· Başvuru yapacak olan öğrencinin ailesinin kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi istenmektedir. Ancak %40 ve üzeri engeli bulunan, yetiştirme yurtlarındayken eğitimlerini tamamlayan, devlet korumasında olan, anne ve babası vefat etmiş olanlar için bu şart yoktur.



· Taksirli suçlar haricinde herhangi bir suç dolayısı ile hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezasının kesinleşmiş olması halinde yurt başvurusu onaylanmamaktadır.



· 12.04.1991 tarihli 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 26.09.2004 tarihli 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ikinci kitap üçüncü kısmının beşinci bölümü ile dördüncü kısmı kapsamında yer alan suçlardan hüküm altına alınmamış olması gerekmektedir.



