Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Gerçek! Yüzbinlerce Kişi Yanlış Bildi, Hastanelere Koştu! Bu Gerçeği Duyanlar, Şaşırıp Kalıyor! Meğer...

Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, yaptığı açıklamalarla tüm Ankara halkını ilgilendiren mesajlar verdi. Tabi söz konusu açıklamalar sadece Ankara halkı için değil, genel olarak Türkiye genelini ilgilendiriyor. Koronavirüs semptomları ve bulaş yollarına dair açıklamalarıyla birlikte aslında büyük bir aydınlatma yapan Buyrukçu'nun bu açıklamaları yüzbinlerce insana "gerçekten böyle miydi?" şaşkınlık sorusunu sordurdu.

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