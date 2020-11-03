Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Gerçek! Yüzbinlerce Kişi Yanlış Bildi, Hastanelere Koştu! Bu Gerçeği Duyanlar, Şaşırıp Kalıyor! Meğer...
Ankara'da koronavirüste esrarengiz bir gerçek meydana geldi. Gastroenteroloji Uzmanı tarafından yapılan açıklamalar, bu hataya düşen yüzbinlerce insana "gerçekten böyle miydi?" şaşkınlığını yaşattı. Koronavirüs semptomları ve bulaş yollarına dair verilen bilgiler herkesi şaşırttı. 50 yaşındaki Ankaralı bir şahsın açıklamaları ise bu anlamda şaşkınlık yarattı.
Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, yaptığı açıklamalarla tüm Ankara halkını ilgilendiren mesajlar verdi. Tabi söz konusu açıklamalar sadece Ankara halkı için değil, genel olarak Türkiye genelini ilgilendiriyor. Koronavirüs semptomları ve bulaş yollarına dair açıklamalarıyla birlikte aslında büyük bir aydınlatma yapan Buyrukçu'nun bu açıklamaları yüzbinlerce insana "gerçekten böyle miydi?" şaşkınlık sorusunu sordurdu.
Ankara'da ortaya çıkan bu gerçeğin tüm detayları için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.