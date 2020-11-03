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- 03 Kas 2020 - 19:40 G: 03 Kas 2020 - 20:08

Ankara'da Koronavirüste Esrarengiz Gerçek! Yüzbinlerce Kişi Yanlış Bildi, Hastanelere Koştu! Bu Gerçeği Duyanlar, Şaşırıp Kalıyor! Meğer...

Ankara'da koronavirüste esrarengiz bir gerçek meydana geldi. Gastroenteroloji Uzmanı tarafından yapılan açıklamalar, bu hataya düşen yüzbinlerce insana "gerçekten böyle miydi?" şaşkınlığını yaşattı. Koronavirüs semptomları ve bulaş yollarına dair verilen bilgiler herkesi şaşırttı. 50 yaşındaki Ankaralı bir şahsın açıklamaları ise bu anlamda şaşkınlık yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Gastroenteroloji Uzmanı Doktor Buğra Buyrukçu, yaptığı açıklamalarla tüm Ankara halkını ilgilendiren mesajlar verdi. Tabi söz konusu açıklamalar sadece Ankara halkı için değil, genel olarak Türkiye genelini ilgilendiriyor. Koronavirüs semptomları ve bulaş yollarına dair açıklamalarıyla birlikte aslında büyük bir aydınlatma yapan Buyrukçu'nun bu açıklamaları yüzbinlerce insana "gerçekten böyle miydi?" şaşkınlık sorusunu sordurdu. 

Ankara'da ortaya çıkan bu gerçeğin tüm detayları için diğer sayfaya geçiniz >>

03 Kas 2020 - 19:40 Ankara- Yaşam

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