Bu Krepi Yiyen Herkesin Başı Dönebilir! O Kadar Lezzetli Oluyor ki, Kahvaltıda Başka Bir Şey Yemeye Gerek Yok! Tarif Verildi...

Krep Tarifi, Krep Nasıl Yapılır? Krep tarifi çoğunlukla sabah kahvaltıları için aranan tarifler biri olsa da günün her saatinde yapılması tercih edilebilmektedir. İnce hamurlu 1 adet krep ortalama 1-2 dakika içerisinde pişmektedir. Kalın hamurlu olan krep için pişme süresi ise 3 dakikayı bulabilmektedir.

Krep tarifi doğrultusunda yapılan krep hamuru ortalama 4 kişilik bir kahvaltıya göre ayarlanmıştır. Ancak malzemeleri arttırarak kaç kişilik krep yapılacağı da değiştirilebilmektedir.

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Krep Tarifi İçin Kullanılan Malzemeler Nelerdir?



Krep yapım malzemeleri aşağıda verilmiştir:



· 2 tane yumurta



· 1 su bardağı un



· 1 su bardağı süt



· 1 su bardağı su



· 1 çay kaşığı tuz



· 1 yemek kaşığı sıvı yağ



Krep Yapım Aşamaları Nelerdir?



Krep yapımı için izlenmesi gereken adımlar aşağıdaki gibidir:



· 1 su bardağı süt derin bir karıştırma kasesine alınmalı ve ardından üzerine 1 su bardağı su ilave edilmelidir.



· 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yumurta ve 1 çay kaşığı tuz karışıma eklenmelidir. Sonrasında karışım çırpılmalıdır.



· 6 yemek kaşığı ya da 1 su bardağı un karışıma eklenmelidir. Pürüzsüz bir kıvam elde edilene kadar krep hamuru çırpılmalıdır. Çırpma işlemi sonlandıktan sonra krep hamuru 5 dakika dinlenmeye bırakılmalıdır.



· Tava yağlanmalı ve ardından ocağa koyularak kızması beklenmelidir. Tava kızdıktan sonra hazırlanmış olan krep hamurundan bir kepçe alarak tavaya dökülmelidir. Hamurun tavada iyice yayılabilmesi için hafif sallanmalıdır.



· Krepler orta ateşte pişirilmelidir. Göz göz olduğunda tersi çevrilmeli ve renk alana kadar arkalı önlü pişirilmelidir.



· Krep hamuru bitene kadar bu işlem tekrarlanmalı ve bu süreçte arada tava yağlanmalıdır.