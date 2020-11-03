KOSGEB'ten Bugüne Kadar Görülmemiş Destek Sonunda Geldi! Tam 50.000 TL Destekle Herkesin Önünü Açtı...

KOSGEB 50 Bin TL Kredi Başvurusu ve Şartları. KOSGEB 50.000 TL kredi başvurusu için KOSGEB’in veri tabanına kayıtlı bir işletme olunması gerekmektedir. KOSGEB 50 Bin TL kredi başvurusu için KOSGEB’in desteklediği sektörlerden birinde hizmet veriliyor olması gerekmektedir.

İlk 12 ay ödemesiz kredi verilebilmektedir ve kalan tutarın 36 ay vade ile geri ödenebilmesine imkan sağlanmaktadır. Ancak girişimcilerin bu süreçte yaptıkları harcamalar için proforma fatura sunmaları gerekmektedir. Bu faturalar ise TL bazlı ise kabul edilmektedir.

KOSGEB 50 Bin TL Kredi Başvurusu ve Şartları. Bilgisi >>

KOSGEB 50 Bin TL Kredi Başvuru Şartları Nelerdir?



KOSGEB 50.000 TL kredi başvuru koşulları aşağıda verilmiştir:



· Başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kredi için üst yaş limitinin 30 olarak belirlenmesi konuşulmuştur. Ancak böyle bir açıklama yapılmamıştır.



· Daha önceden KOSGEB’in aynı konuda hibe kredi imkanından yararlanmış olanlara verilmemektedir.



· Yasa dışı suç örgütlerine üye olanlar bu krediden yararlanamamaktadır.



· KOSGEB’in desteklediği sektörlerde faaliyet gösterecek olan girişimcilere verilecek bir kredidir.



· Kredinin alınabilmesi için uygulamalı girişimcilik eğitimine katılmış ve girişimcilik sertifikasını almış olmak gerekmektedir.



· Faaliyet gösterilecek sektör ile ilgili bir iş planının hazırlanması ve bu iş planının KOSGEB’e sunulması gerekmektedir.



· KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmesi olan ve KOBİ beyannamesi güncel olan girişimciler başvuru yapabilmektedirler.



