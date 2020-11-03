Masterchef'te 2. Bir Kahin Şoku! Bilgi Sızdıran Sayısı Çoğaldı mı? İfşa Olaylarıyla İlgili Yeni Gerçek! Yeni Elenecek İsmi Değiştirdi, Herkes Şok Geçirdi!

Tüm bunlar bir yana, Masterchef'te daha öncelerinde sadece Instagram ve Twitter üzerinden 1 kişi bilgi sızdırıyordu. Yani kimin eleneceğini, nerede çekim yapılacağını vs. söylüyordu. Şimdi ortaya bir kişi daha çıktı. Bir sözlük sitesi üzerinden açıklamalar yapan şahıs, açık açık Masterchef ekibinde çalışan birisi olduğunu aktararak; 1. kahinin açıkladığı bu haftanın bilgilerinin yanlış olduğunu söyleyerek asıl elenecek ismin kim olduğunu açıkladı. Bu noktada elenecek kişinin kızlardan değil, erkeklerden biri olduğunu belirterek açık açık isim verdi!

Masterchef'te milyonlarca kişiyi şoka sokan ifşa durumları hala devam ediyor. Bu noktada izleyenler, daha bölüm yayınlanmadan kimin eleneceğine dair bilgi sahibi oluyor. Bunun temel sebebi ise Masterchef'in canlı olarak yayınlanmayıp, stoklu ilerleyen bir yapım olması. Tahminlere göre içeriden birisi, henüz programın bahse konu bölümü yayına girmeden bilgi veriyor. Bu önceki dönemlerde 1 kişi tarafından yapılırken, şuan ortaya bir kişi daha çıktı. Ve ilk kez yaşanan bu olayda, farklı isimler öne sürüldü. Dün yapılan açıklamada Ebru'nun eleneceği iletilirken bugünkü yapılan farklı açıklamada erkeklerden birinin eleneceği söylendi ve isim bilgisi net bir şekilde verildi >>