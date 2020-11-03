Masterchef'te 2. Bir Kahin Şoku! Bilgi Sızdıran Sayısı Çoğaldı mı? İfşa Olaylarıyla İlgili Yeni Gerçek! Yeni Elenecek İsmi Değiştirdi, Herkes Şok Geçirdi!
Masterchef'te daha 1. kahin şoku atlatılmadan, 2. bir şok kendini gösterdi. Bilindiği üzere 11 haftadır kaptanlar, elenecek isimler ve diğer detaylar tek tek ortaya çıkıyor. Bu durumlar bilgi sızdırma olarak değerlendiriliyor. Fakat bazı kesimler ise tahminlerin doğru çıkması olarak yorulmuyor. Tüm bu durumlar genel çerçevede ele alındığında ise; 11 haftadır söylenen her şeyin gerçek çıkması, tahminden öte bir durum. Yani bilgi sızdırma durumları %80 ihtimalle gerçek olabilir
Tüm bunlar bir yana, Masterchef'te daha öncelerinde sadece Instagram ve Twitter üzerinden 1 kişi bilgi sızdırıyordu. Yani kimin eleneceğini, nerede çekim yapılacağını vs. söylüyordu. Şimdi ortaya bir kişi daha çıktı. Bir sözlük sitesi üzerinden açıklamalar yapan şahıs, açık açık Masterchef ekibinde çalışan birisi olduğunu aktararak; 1. kahinin açıkladığı bu haftanın bilgilerinin yanlış olduğunu söyleyerek asıl elenecek ismin kim olduğunu açıkladı. Bu noktada elenecek kişinin kızlardan değil, erkeklerden biri olduğunu belirterek açık açık isim verdi!
Masterchef'te milyonlarca kişiyi şoka sokan ifşa durumları hala devam ediyor. Bu noktada izleyenler, daha bölüm yayınlanmadan kimin eleneceğine dair bilgi sahibi oluyor. Bunun temel sebebi ise Masterchef'in canlı olarak yayınlanmayıp, stoklu ilerleyen bir yapım olması. Tahminlere göre içeriden birisi, henüz programın bahse konu bölümü yayına girmeden bilgi veriyor. Bu önceki dönemlerde 1 kişi tarafından yapılırken, şuan ortaya bir kişi daha çıktı. Ve ilk kez yaşanan bu olayda, farklı isimler öne sürüldü. Dün yapılan açıklamada Ebru'nun eleneceği iletilirken bugünkü yapılan farklı açıklamada erkeklerden birinin eleneceği söylendi ve isim bilgisi net bir şekilde verildi >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.