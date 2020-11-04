PTT Kargo Takibi Nereden ve Nasıl Yapılır? PTT Kargo Takibi İçin En Kolay Yöntem, 30 Saniyede Sorgulayabilirsiniz... PTT üzerinden tedarik edilen kargonun alıcısı ya da göndericisine dair isim soy isim bilgileri kullanılarak, kargonun mevcut durumu ve konumu hakkında sorgulama başlatılabilir. Barkod numarası ya da isim soy isim bilgileriyle PTT kargo sorgulama işlemlerini yapmak için yazı içerisindeki başlıkları inceleyebilir ve tüm detaylara erişebilirsiniz.

PTT Barkodla Yurt İçi ve Yurt Dışı Kargo Sorgulama

Barkod numarasıyla kargo sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:



· https://gonderitakip.ptt.gov.tr/ bağlantı adresi kullanılarak, yut içi ve yurt dışı kargo sorgulamaları gerçekleştirilmektedir.



· Kargo sorgulama sayfası açıldıktan sonra, ana sayfada yer alan “Gönderi Takibi” bölümünde istenen gönderi barkod numarası doğrulanmalıdır.



· “Sorgula” butonuna tıkladıktan sonra, mevcut kargo için arama başlatılacaktır.



· Gönderi takip sayfası açıldıktan sonra, gönderinin mevcut durumu, hangi konumda ve hangi işlemde yer aldığı, detaylıca raporlanacaktır.



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