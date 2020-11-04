PTT Kargo Takibi Nereden ve Nasıl Yapılır? PTT Kargo Takibi İçin En Kolay Yöntem, 30 Saniyede Sorgulayabilirsiniz...
PTT kargo sorgulaması yapmak için PTT tarafından hazırlanan kargo takip sayfası kullanılmalıdır. PTT internet kargo takip sistemi ve PTT müşteri hizmetleri üzerinden paket sorgulaması yapılacağı gibi, PTT şubeleri üzerinden de kargo takibi gerçekleştirilmektedir.
PTT Kargo Takibi Nereden ve Nasıl Yapılır? PTT Kargo Takibi İçin En Kolay Yöntem, 30 Saniyede Sorgulayabilirsiniz... PTT üzerinden tedarik edilen kargonun alıcısı ya da göndericisine dair isim soy isim bilgileri kullanılarak, kargonun mevcut durumu ve konumu hakkında sorgulama başlatılabilir. Barkod numarası ya da isim soy isim bilgileriyle PTT kargo sorgulama işlemlerini yapmak için yazı içerisindeki başlıkları inceleyebilir ve tüm detaylara erişebilirsiniz.
PTT Barkodla Yurt İçi ve Yurt Dışı Kargo Sorgulama
Barkod numarasıyla kargo sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:
· https://gonderitakip.ptt.gov.tr/ bağlantı adresi kullanılarak, yut içi ve yurt dışı kargo sorgulamaları gerçekleştirilmektedir.
· Kargo sorgulama sayfası açıldıktan sonra, ana sayfada yer alan “Gönderi Takibi” bölümünde istenen gönderi barkod numarası doğrulanmalıdır.
· “Sorgula” butonuna tıkladıktan sonra, mevcut kargo için arama başlatılacaktır.
· Gönderi takip sayfası açıldıktan sonra, gönderinin mevcut durumu, hangi konumda ve hangi işlemde yer aldığı, detaylıca raporlanacaktır.
PTT Kargo Takibi Nereden ve Nasıl Yapılır Bilgisi>>>
04 Kas 2020 - 14:05 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.