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- 04 Kas 2020 - 14:42 G: 04 Kas 2020 - 14:57

SGK İcra Sorgulama İşlemi - İcra Sorgulama Nereden Yapılır? Hakkımda Başlatılan İcra Var mı?

SGK prim borcu ödemesi yapılmadığında, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, sigortalı adına icra kararı çıkarılmaktadır. SGK prim ödemelerini zamanında yapmayan ve prim ödemelerini cezai süreye bırakan kişiler, SGK kapsamında icralık olarak değerlendirilmektedir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

SGK İcra Sorgulama İşlemi - İcra Sorgulama Nereden Yapılır? Hakkımda Başlatılan İcra Var mı? SGK sigorta kollarında prim ödemesinin gecikmesi halinde, sigortayı ödemekle mükellef kişi adına icra takibi başlatılacaktır. Sigorta prim borcu icrasının sorgulanması için SGK tarafından kurulan web siteden ya da e-devlet sisteminden online sorgulama yapılmaktadır. SGK icra sorgulaması yapmak için yazı içerisindeki başlıklar detaylıca incelenmeli, belirtilen adımlar harfiyen yerine getirilmelidir.

SGK İcra Borcu Sorgulama Detayları Nelerdir?

SGK icra sorgulama işlemleri başlatıldıktan sonra, borçlu adına icra tebliği hazırlanmaktadır. Borçluların icra tebliğini almasının ardından, SGK üzerinden haciz süreci başlatılmaktadır. SGK internet sitesinden, online olarak icra borcu sorgulaması yapmak için izlenmesi gereken adımlar, aşağıda tüm detaylarıyla ele alınmıştır:

·         https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenBorcSorgu/login/userLogout.action bağlantı adresi kullanılarak, SGK icra borcu ve prim borcu sorgulama sistemine erişim sağlanmalıdır.

·         SGK borç sorgulama sisteminde yer alan kullanıcı giriş ekranı üzerinden, sigorta kullanıcısına dair kimlik bilgileri doğrulanmalıdır.

SGK icra borcu sorgulama ekranında talep edilen kullanıcı bilgileri, aşağıda detaylıca listelenmiştir:

·         Kullanıcı Adı  

·         Sistem Şifre  

·         İşyeri Şifre             

·         Güvenlik Kodu

Belirtilen bilgiler doğrulandıktan sonra, “Giriş” butonuna tıklanmalı ve giriş yapılmalıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu sorgulama ekranına giriş yapıldıktan sonra, mevcut borçlara dair dokümanlar hazırlanacaktır. Sigorta sahibi ya da borç sorumlusu adına icra takibi başlatılmışsa, sorgulama ekranında borç ve ödeme bilgileri detaylıca açıklanacaktır.

SGK İcra Sorgulama İşlemi Bilgisi>>>

04 Kas 2020 - 14:42 - Yaşam

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