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- 04 Kas 2020 - 17:46 G: 04 Kas 2020 - 17:59

Hamilelik Belirtileri Nelerdir? İlk Belirti Nedir, Süreç Nasıl İşler? Tüm Detaylarıyla Hamilelik...

Hamilelik belirtileri; adet gecikmesi, baş dönmesi, bulantı ve halsizlik gibi belirtilerdir. Hamilelik belirtileri görüldükten sonra adet gecikmesinin üzerinden 1-2 gün geçmesi ile beraber kan testi ile en doğru şekilde hamilelik tespit edilebilmektedir. Beta HCG testi ile hamilelik tespit edilebilmektedir. Ayrıca hamilelik testi satın alarak da hastaneye gitmeye gerek kalmadan test edilebilmektedir. Ancak en doğru sonuç jinekoloğa giderek öğrenilebilmektedir.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

Hamilelik Belirtileri Nelerdir? İlk Belirti Nedir, Süreç Nasıl İşler? Tüm Detaylarıyla Hamilelik...

Gözlemlenmesi Gereken Hamilelik Belirtileri Nelerdir?

Hamilelik belirtileri içerisinde önemli olanlar aşağıdaki gibidir:

·         Hamilelik belirtileri içerisinde ilk işaret alınan belirti, adet gecikmesidir. Ancak adet gecikmesinin oldukça çeşitli sonuçları olduğu için kadın hastalıklarını da işaret edebilmektedir.

·         Adet dönemi yaklaşırken kadınların göğüslerinde hissettikleri ağrıya benzer bir ağrı oluşmaktadır. Ancak hamilelik belirtisi olarak görülen göğüs ağrısı daha yoğundur. Göğüslerdeki kan akışının artması ile beraber meme uçlarında da karıncalanma meydana gelebilmektedir. Döllenmeden sonraki ilk hafta görülebilecek bir belirtidir. Hamileliğin 6’ncı haftası ile beraber göğüslerdeki hassasiyetin daha da arttığı gözlenmektedir.

·         Hamilelik kaynaklı olarak yaşanan hormonal değişiklikler sebebi ile meme uçlarında koyulaşma görülebilmektedir. Hamileliğin 8’inci haftası ile beraber meme uçlarını çevreleyen areolalarda koyulaşma olabilmektedir. Ayrıca areolalarda genişleme de olabilmektedir. Genişleme döllenmeden sonraki birkaç hafta içerisinde fark edilir hale gelebilmektedir. Meme uçlarında ise sertlik ve diklik meydana gelebilmektedir.

·         Vajina ve vulva bölgesindeki deri, koyu mora yakın kırmızımsı bir renge dönüşebilmektedir. Ancak bunun süreç içerisinde fark edilme ihtimali çok daha düşüktür.

·         Döllenmeden sonraki 2-3 hafta içerisinde idrara gitme sıklığı artmaktadır. Hormonal değişiklikler sebebi ile idrar miktarında artış görülmektedir. Bu dönemde vücudun kan hacmi arttığı için böbreklerin verimliliği de artmaktadır. Atık maddeler de vücuttan çok daha hızlı şekilde temizlenebilmektedir. Ayrıca hamilelik sürecinde rahimde genişleme gözlenmektedir. Rahmin idrar torbasına baskı yapması ile beraber idrarın tutulduğu hacim azalmakta ve sık idrara çıkma ihtiyacı doğmaktadır.

·         Hormonların daha fazla çalışmaya başlaması ile beraber hafif vajinal kanamalar gözlenebilmektedir. Hafif pembe ve kahverengi renkli olan bu kanamalara ek olarak hafif kramplar da hissedilebilmektedir. Hamileliğin erken döneminde gözlenen belirtilerdendir.

Hamilelik Belirtileri Nelerdir Bilgisi>>>

04 Kas 2020 - 17:46 - Sağlık

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