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- 04 Kas 2020 - 17:37 G: 04 Kas 2020 - 17:59

Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın…

İçerisinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde birçok vatandaş zor şartlar altına girdi. Ekonomik yönden sıkıntılı günler yaşayan aileler için müjdeli haber verildi. 18 yaş altı çocuğu olan aileye tam 50 bin TL kredi verilecek! Nakit para sorunları yaşayan vatandaşlar için sunulan bu imkândan isteyen yararlanabilecek. İşte haberin tüm detayları…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Pandemi süreci içerisinde ekonomik açıdan zor durumda kalan vatandaşlara verilen kredi imkânı yüzleri güldürdü. Ailesinde 18 yaş altı çocuğu bulunanlara 50 bin TL kredi ödemesi sağlanacak. Bu kredi imkanından faydalanmak için belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara kredi verilecek.

Sadece belirli şartları karşılamak yeterli olacak. Covid-19 salgını nedeni ile birçok vatandaşın bu durumdan etkilenmesi ekonomik yönden sorunlara yol açmasına sebep oldu. Bankalarca verilen kredilere yenileri eklenmeye devam ediyor. Verilecek bu yardımdan yararlanabilmek için bazı şartların karşılanması gerekiyor.,

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04 Kas 2020 - 17:37 Ankara- Ekonomi

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