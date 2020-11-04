Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın…

Pandemi süreci içerisinde ekonomik açıdan zor durumda kalan vatandaşlara verilen kredi imkânı yüzleri güldürdü. Ailesinde 18 yaş altı çocuğu bulunanlara 50 bin TL kredi ödemesi sağlanacak. Bu kredi imkanından faydalanmak için belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara kredi verilecek.

Sadece belirli şartları karşılamak yeterli olacak. Covid-19 salgını nedeni ile birçok vatandaşın bu durumdan etkilenmesi ekonomik yönden sorunlara yol açmasına sebep oldu. Bankalarca verilen kredilere yenileri eklenmeye devam ediyor. Verilecek bu yardımdan yararlanabilmek için bazı şartların karşılanması gerekiyor.,



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