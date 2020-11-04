Çocuğu Olanlar Çok Şanslısınız! Tam Tamına 50.000 TL Ödeme Yapılacak! Hemen Başvuru Yapın…
İçerisinde bulunduğumuz Pandemi sürecinde birçok vatandaş zor şartlar altına girdi. Ekonomik yönden sıkıntılı günler yaşayan aileler için müjdeli haber verildi. 18 yaş altı çocuğu olan aileye tam 50 bin TL kredi verilecek! Nakit para sorunları yaşayan vatandaşlar için sunulan bu imkândan isteyen yararlanabilecek. İşte haberin tüm detayları…
Pandemi süreci içerisinde ekonomik açıdan zor durumda kalan vatandaşlara verilen kredi imkânı yüzleri güldürdü. Ailesinde 18 yaş altı çocuğu bulunanlara 50 bin TL kredi ödemesi sağlanacak. Bu kredi imkanından faydalanmak için belirtilen şartları yerine getiren vatandaşlara kredi verilecek.
Sadece belirli şartları karşılamak yeterli olacak. Covid-19 salgını nedeni ile birçok vatandaşın bu durumdan etkilenmesi ekonomik yönden sorunlara yol açmasına sebep oldu. Bankalarca verilen kredilere yenileri eklenmeye devam ediyor. Verilecek bu yardımdan yararlanabilmek için bazı şartların karşılanması gerekiyor.,
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.