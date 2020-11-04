Ankara Valisi Net Bir Açıklama Yaptı! Koronavirüste Yeni Önlemler Getirildi, Tüm Vatandaşları İlgilendiriyor! Uymayana Yüklü Miktarda....
Ankara'da koronavirüsle mücadele büyük bir hızla devam ederken, halk tarafından maske - mesafe - temizlik 3'lemesiyle uygulanan koronavirüs önlemlerine Vali Vasip Şahin yenilerini ekledi. Bu kapsamda; Ankara'da birçok yeni önlem altına imza atıldı. Herkesin bu önlemlere uyması gerekiyor, uyulmadığı takdirde ise yüklü miktarda ceza geliyor. İşte o yeni önlemler!
Ankara'da koronavirüsün seyri herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. %60'lara kadar düşüş yaşayan Ankara, son 1 haftadır tekrardan yükseliş eğilimini devam ettirirken, yeni önlemler alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Son dakika kararıyla birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin; hangi önlemlerin alındığını bir bir sıraladı. Bu kapsamda Ankara'da onlarca ilçenin tamamını baştan aşağı ilgilendiren önlemler, şu saniye itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu!
Ankara Valiliği, Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri tek tek açıkladı. Toplanan İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu, bulaşık hızının yüksek olabileceği alanlara dair o önlemlerin getirildiğini açıkladı! Bu noktada tam 8 farklı kategoride önlem alındı! İşte detaylar! (Diğer sayfaya geçiniz)
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.