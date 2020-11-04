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- 04 Kas 2020 - 18:50 G: 04 Kas 2020 - 21:30

Ankara Valisi Şahin’den önemli açıklama! Koronavirüste Yeni Önlemler Getirildi, Tüm Vatandaşları İlgilendiriyor! Uymayana Cezalar Yolda....

Ankara'da koronavirüsle mücadele büyük bir hızla devam ederken, halk tarafından maske - mesafe - temizlik 3'lemesiyle uygulanan koronavirüs önlemlerine Vali Vasip Şahin yenilerini ekledi. Bu kapsamda; Ankara'da birçok yeni önlem altına imza atıldı. Herkesin bu önlemlere uyması gerekiyor, uyulmadığı takdirde ise yüklü miktarda ceza geliyor. İşte o yeni önlemler!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Ankara'da koronavirüsün seyri herkesi şaşkına çevirmeye devam ediyor. %60'lara kadar düşüş yaşayan Ankara, son 1 haftadır tekrardan yükseliş eğilimini devam ettirirken, yeni önlemler alındığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Son dakika kararıyla birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin; hangi önlemlerin alındığını bir bir sıraladı. Bu kapsamda Ankara'da onlarca ilçenin tamamını baştan aşağı ilgilendiren önlemler, şu saniye itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu! 

Ankara Valiliği, Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri tek tek açıkladı. Toplanan İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu, bulaşık hızının yüksek olabileceği alanlara dair o önlemlerin getirildiğini açıkladı! Bu noktada tam 8 farklı kategoride önlem alındı!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda 81 ili kapsayan koronavirüs ek tedbirlere ilişkin yayımlanan genelge göre, yeme ­içme yerleri, kahvehaneler, kuaförler, nikah, tiyatro, sinema, konser, spor salonları bugünden itibaren saat 22.00'de kapanacak.

- Kamu ve özelde esnek çalışma yöntemlerinin azami düzeyde faydalanılması sağlanacak

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"26 Ağustos tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden azami düzeyde faydalanılmasının sağlanması, ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemlerinin İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi, mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere saat; 06.00­-15.00, 06.30­-15.30, 07.00­-16.00, 07.30­-16.30, 08.00­-17.00, 08.30­-17.30, 09.00­-18.00 mesai/vardiya uygulamalarına geçilmesi, vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak durmaları, zorunlu haller dışında hane halkı dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden kaçınmaları konularında bilgilendirici/bilinçlendirici faaliyetlere ağırlık verilmesi, gerektiği değerlendirilmektedir."

- Suç teşkil eden davranışlara adli işlem

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda 4 Kasım Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İl

04 Kas 2020 - 18:50 Ankara- Yaşam

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