Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Resti Çekti! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık!”

Dizi içerisinde yaşananlar ve izleyicilerin yoğun ilgisi 5 sezondur ekranlarda yayınlanmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine de darbe vurdu. Salı akşamları yayınlanan her iki dizi de bir reyting rekabeti içerisine girdi.

Bu sonuçları görenler adeta gözlerine inanamadılar. Yayınlandığı her hafta Masumlar Apartmanı dizisinin reyting oranları yükselmeye devam ediyor. Dizi ile ilgili olan gelişmeler de sosyal medya üzerinden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.



Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>