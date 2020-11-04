Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Resti Çekti! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık!”
TRT1 ekranlarında gerçek bir hayat hikayesinin gözler önüne serildiği Masumlar Apartmanı dizisine ilgi devam ediyor. Yayınlandığı her bölümü ile izleyicilerde derin bir merak uyandıran Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı son bölümle de izleyicilerin büyük bir merakını kazandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi ve Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan o çekişme ve merak edilen tüm ayrıntılar…
Dizi içerisinde yaşananlar ve izleyicilerin yoğun ilgisi 5 sezondur ekranlarda yayınlanmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine de darbe vurdu. Salı akşamları yayınlanan her iki dizi de bir reyting rekabeti içerisine girdi.
Bu sonuçları görenler adeta gözlerine inanamadılar. Yayınlandığı her hafta Masumlar Apartmanı dizisinin reyting oranları yükselmeye devam ediyor. Dizi ile ilgili olan gelişmeler de sosyal medya üzerinden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.
Detaylar İçin Diğer Sayfaya Geçiniz >>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.