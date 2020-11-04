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- 04 Kas 2020 - 19:31 G: 04 Kas 2020 - 20:02

Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisine Resti Çekti! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! “Yok Artık!”

TRT1 ekranlarında gerçek bir hayat hikayesinin gözler önüne serildiği Masumlar Apartmanı dizisine ilgi devam ediyor. Yayınlandığı her bölümü ile izleyicilerde derin bir merak uyandıran Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı son bölümle de izleyicilerin büyük bir merakını kazandı. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisi ve Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan o çekişme ve merak edilen tüm ayrıntılar…

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Dizi içerisinde yaşananlar ve izleyicilerin yoğun ilgisi 5 sezondur ekranlarda yayınlanmaya devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine de darbe vurdu. Salı akşamları yayınlanan her iki dizi de bir reyting rekabeti içerisine girdi.

Bu sonuçları görenler adeta gözlerine inanamadılar. Yayınlandığı her hafta Masumlar Apartmanı dizisinin reyting oranları yükselmeye devam ediyor. Dizi ile ilgili olan gelişmeler de sosyal medya üzerinden büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

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04 Kas 2020 - 19:31 Ankara- Yaşam

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