Hercai Dizisi Yayından Kaldırılabilir! Öyle Bir İsim Veda Etti Ki İzleyenlerin Kanı Dondu! “O Olmadan Dizinin Bir Anlamı Yok!”
ATV ekranlarında 3. Sezonu yayınlanan Hercai dizisiyle ilgili olarak “Hercai dizisi kaldırılıyor!” haberleri özellikle de dizi izleyicilerinin derinden etkilenmelerine neden oldu. Yayınlandığı iki sezonda gayet başarılı sonuçlar elde eden Hercai dizisinin 3. Sezonunda aynı başarıyı göstermemiş olması diziyi sevenleri yakından üzmüş durumda. İşte Hercai dizisinin yayından kaldırılmasına ilişkin olarak yapılan haberlerin tüm ayrıntıları…
Reyting oranlarına bakıldığı zaman sezonun ilk başlarında düşük şekilde devam eden dizinin reyting oranlarını toparlamak adına attıkları adımlar devam ediyor. Reytinglerde meydana gelen bu düşüş ardından pek çok kişi tarafından dizinin yayından kaldırılacağı haberleri yayıldı.
Bu durum Hercai dizisi izleyicilerini derinden etkiledi. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’nin çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde devam ediyor. Dizinin hikayesi son derecede hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ederken dizinin reyting sonuçlarından dolayı ortaya atılmış olan iddialar da dizi severlerin son derecede tedirgin olmalarına neden oluyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.