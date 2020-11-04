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- 04 Kas 2020 - 20:09 G: 04 Kas 2020 - 20:36

Hercai Dizisi Yayından Kaldırılabilir! Öyle Bir İsim Veda Etti Ki İzleyenlerin Kanı Dondu! “O Olmadan Dizinin Bir Anlamı Yok!”

ATV ekranlarında 3. Sezonu yayınlanan Hercai dizisiyle ilgili olarak “Hercai dizisi kaldırılıyor!” haberleri özellikle de dizi izleyicilerinin derinden etkilenmelerine neden oldu. Yayınlandığı iki sezonda gayet başarılı sonuçlar elde eden Hercai dizisinin 3. Sezonunda aynı başarıyı göstermemiş olması diziyi sevenleri yakından üzmüş durumda. İşte Hercai dizisinin yayından kaldırılmasına ilişkin olarak yapılan haberlerin tüm ayrıntıları…

Fatma Erdoğan
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Reyting oranlarına bakıldığı zaman sezonun ilk başlarında düşük şekilde devam eden dizinin reyting oranlarını toparlamak adına attıkları adımlar devam ediyor. Reytinglerde meydana gelen bu düşüş ardından pek çok kişi tarafından dizinin yayından kaldırılacağı haberleri yayıldı.

Bu durum Hercai dizisi izleyicilerini derinden etkiledi. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in yer aldığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai’nin çekimleri Mardin’in Midyat ilçesinde devam ediyor. Dizinin hikayesi son derecede hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ederken dizinin reyting sonuçlarından dolayı ortaya atılmış olan iddialar da dizi severlerin son derecede tedirgin olmalarına neden oluyor.

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04 Kas 2020 - 20:09 Ankara- Yaşam

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